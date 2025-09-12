Caso lencería: Fiscalía pidió ocho años de cárcel para Camila Polizzi y Sebastián Polanco

La Fiscalía del Biobío presentó la acusación en la arista lencería del caso convenios, en el que pide ocho años de cárcel para Camila Polizzi y su expareja Sebastián Polanco por los delitos de estafa y lavado de activos.

Además de la pena de prisión, el ente persecutor solicitó una multa de 625 UTM para cada uno, lo que equivale a 42,1 millones de pesos.

La acusación también apunta a exfuncionarios del Gobierno Regional del Biobío: para el exjefe de división Simón Acuña y el exadministrador regional Rodrigo Martínez, pide una pena de 15 años de cárcel por el delito de fraude al fisco.

El exjefe de gabinete del gobernador Rodrigo Díaz, Rodrigo Alarcón, también enfrenta una solicitud de 10 años de prisión por el mismo delito.

A todos los exfuncionarios públicos se les exige la restitución total de los 256.635.000 pesos del convenio.

Una acusada absuelta

La Fiscalía decidió absolver a la exfuncionaria pública Tamara Vidal, quien fue la persona que destapó el escándalo de los convenios al interior del Gobierno Regional del Biobío.

Otros querellados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), como la madre de Polizzi, Luisa Fonseca; Matías Godoy, Eduardo Quezada, Diego Polanco -hermano de Sebastián Polanco- y Patricio Carrasco, enfrentan una solicitud de cuatro años de cárcel por su participación en la causa.

Ahora, se espera que el caso sea llevado a juicio, donde se determinará la culpabilidad o inocencia de los imputados.