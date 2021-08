Caso OAS: Justicia absolvió a Enríquez-Ominami y condenó a su ex mano derecha

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió este miércoles al candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, en el cierre del juicio que enfrentó en marco del denominado "caso OAS".

La jueza Celia Catalán comunicó, pasado este mediodía, el veredicto absolutorio respecto de ME-O en cuanto a la imputación como autor de fraude de subvenciones: apuntó a "imprecisiones y falta de elementos de corroboración" en la acusación que presentó la Fiscalía.

"Imposible fue para el Tribunal obviar las imprecisiones y las faltas de elemento de corroboración y pruebas de todos los extremos de la acusación, pues aquello es impracticable en este sistema acusatorio -explicó la jueza- En que el acusado se presume inocente, en tanto no se demuestre a través de prueba precisa y concordante que el hecho propuesto por el persecutor ha ocurrido".

"Razón que conduce, necesariamente, a absolver Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio de los cargos que le fueron imputados en calidad de autor (...) desestimando la demanda civil interpuesta en su contra por el Consejo de Defensa del Estado", cerró.

🔴EN VIVO: 4° TOP de Santiago dicta veredicto absolutorio para Marco Enríquez-Ominami, como autor de fraude de subvenciones; y condenatorio contra Cristián Warner, como autor de delitos tributarios. Lectura de sentencia: 20 de septiembre, 15 horas. pic.twitter.com/3furLMT5UO — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 25, 2021

No corrió la misma suerte Cristián Warner, ex asesor y ex "mano derecha" en las aventuras presidenciales de Enríquez, que fue declarado culpable de delitos tributarios.

La audiencia de lectura de la sentencia quedó programada para el próximo lunes 20 de septiembre a las 15:00 horas.

Cristián Warner conocerá su sentencia el próximo mes. (Foto: ATON)

FISCAL CHONG VALORÓ CONDENA CONTRA WARNER

La fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, señaló que "no es una resolución que nos satisfaga en su integridad. Nosotros queremos resaltar el hecho que se condenó a Cristián Warner por delitos tributarios".

"Esto era una pieza relevante de la investigación llevada adelante -enfatizó- Además, quedamos muy conformes con el hecho de que el Tribunal descartó ciertas hipótesis que habían sido puestas sobre la mesa del debate por parte de la defensa del acusado Enríquez-Ominami".

"Entre esos antecedentes, el Tribunal señala que no existió sesgo alguno en la persecución, en la investigación realizada por la Fiscalía, y también señaló que el candidato es el responsable de la rendición de la cuenta electoral", cerró.