Caso SQM: Fiscal nacional reconoció reunión en su casa con Jorge Pizarro cuando era investigado

Jorge Abbott reconoció en televisión que, previo a asumir en diciembre de 2015 como fiscal nacional, recibió en su casa al senador demócrata cristiano Jorge Pizarro cuando el parlamentario por Coquimbo era investigado por supuestos delitos tributarios en el caso de corrupción que involucró a SQM, mayor minera no metálica del mundo.

"Me reuní con el senador Jorge Pizarro, que su hijo fue condenado... Nosotros pedimos el desafuero de Jorge Pizarro. Me reuní con el senador Andrés Zaldívar (DC), pedimos la interceptación telefónica del senador Zaldívar", admitió el jefe del órgano persecutor en un reportaje de CHV.

En la cita, según Abbott, se trató la tramitación en el Congreso del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público. También concretó encuentros con los entonces senadores Hernán Larraín (UDI, actual ministro de Justicia) y Patricio Walker (DC) y Guido Girardi (PPD), que se mantiene en la Cámara Alta.

"Era una práctica habitual que esas reuniones se realizaran respecto de aquellos senadores que no formaban parte de la Comisión de Constitución y Justicia, porque cuando uno iba a exponer exponía en la Comisión, no en la Sala", justificó el fiscal nacional.

"Me reuní en el Congreso, en el caso de Zaldívar en su oficina y en el caso de Pizarro en un recinto particular (...) en mi casa", admitió, asegurando a continuación: "Jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas con las personas con las cuales yo conversé".

En ese entonces, Pizarro, ex presidente del Senado (2013-2014), era investigado por el Ministerio Público por la triangulación de montos desde la empresa de sus hijos, Ventus Consulting, que emitió 11 facturas a SQM por unos 68.000 dólares.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) consideró falsas estas facturas, por lo que los hijos del senador, Jorge, Benjamín y Sebastián Pizarro Cristi, fueron querellados en agosto de 2016. Este último fue condenado a 450 días de pena remitida, mientras que sus dos hermanos quedaron libres y el desafuero de su padre fue rechazado.

El fiscal nacional indicó que el senador DC no fue condenado "porque el desafuero no fue acogido y en estos momentos estamos apelando ante la Corte Suprema".

"Por impropias que sean las reuniones, veamos qué ocurrió posteriormente", aseveró Abbott.

"En definitiva cuando se resuelve tomar decisiones en el caso, ya se ve cuáles son los méritos de las investigaciones y en eso se llega a la conclusión que no tenían ninguna participación", afirmó.

A inicios de agosto, la Fiscalía de Valparaíso desistió de perseverar en la investigación respecto a Jorge y Benjamín Pizarro Cristi.

"Esas dos personas no tienen ninguna vinculación, son dos muchachos que pertenecían a una sociedad porque era su hermano mayor el que la administraba", dijo Abbott respecto a los hijos de Pizarro.

La cita entre Abbott y Pizarro fue cuestionada por Sabas Chahuán, el anterior fiscal nacional, quien al ser consultado en el reportaje dijo que "no me parece adecuado".

JOVINO NOVOA Y PENTA

El reportaje de CHV reveló también que hubo gestiones de la UDI para acordar una pena remitida de tres años para su fundador y poderoso líder Jovino Novoa, tras convertirse, en 2015, en el primer político condenado por financiamiento irregular de campañas en Chile, en el caso Penta. Para ello hubo tratativas por parte de Hernán Larraín y el abogado Mario Zumelzu.

Según la investigación, Abbott tuvo reuniones con distintos senadores para buscar votos y así ser ratificado como fiscal nacional.

"Cuando iba saliendo de la reunión, (Zumelzu) me dice 'oye, dile a Sabas Chahuán que la UDI, o sea, que Novoa está disponible a llegar a un juicio abreviado por tres años. Y yo llegué a la Fiscalía Nacional y le dije a Sabas "oye, Mario Zumelzu te mandó este recado", relató Abbott.

Respecto al tenor de la reunión, el fiscal nacional señaló que se trató de una "reunión que era común ocurrencia en ese minuto".

Sabas Chahuán aseguró en el reportaje que Abbott no tuvo ningún rol en la sentencia a Novoa y, consultado por el "recado" de Zumelzu, aseguró que "no me acuerdo de eso, pero si me lo dijo, no le tomé importancia".

"No le voy a mentir y puedo afirmar en términos categóricos y absolutos: yo no comprometí nada, absolutamente nada, para ser fiscal nacional", subrayó Abbott.

PIZARRO: "NO TENÍAMOS LAS RESTRICCIONES NI LA FORMA DE TRATAR" CON CANDIDATOS A FISCAL NACIONAL

Esta tarde, el senador Pizarro formuló sus descargos. "Yo, desde el inicio, dije que en esta materia no quería hablar y que confiaba plenamente en los tribunales de justicia, que declararon, de manera categórica, que no tenemos ninguna responsabilidad. Ninguna", se defendió el demócrata cristiano.

"En ese momento, nosotros no teníamos las restricciones ni la forma de tratar lo que son los nombramientos que el Senado tiene hoy como facultad. Los que eran candidatos pedían presentarse y decir 'Mire, yo soy mejor candidato que otro'... Además, yo soy absolutamente inocente", enfatizó el legislador.

EX FISCAL GAJARDO: "SE EXPLICAN MUCHAS DE LAS DECISIONES QUE SE FUERON TOMANDO EN LA CAUSA"

El abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, uno de los persecutores que llevó adelante la investigación del denominado caso SQM, pero que salió de la arista cuando, por decisión del fiscal nacional, las causas se separaron y quedaron radicadas en distintas instancias, afirmó que "las revelaciones son especialmente graves porque confirman que el proceso de selección del fiscal Abbott como fiscal nacional fue especialmente poco transparente".

"La reunión -que se ha conocido- que sostuvo con un imputado de la causa, como era en ese momento Jorge Pizarro, en su propio domicilio es absolutamente improcedente y creo que explica muchas de las decisiones que se fueron tomando en el futuro en el curso de la causa", agregó Gajardo.