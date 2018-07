Compagnon tras ser condenada: No cabe duda de que el caso Caval tuvo fines políticos

Natalia Compagnon insistió este miércoles en que hubo "fines políticos" detrás del caso Caval, luego de ser declarada culpable de delitos tributarios en el marco de la arista madre, donde se investiga la compra de terrenos en la comuna de Machalí.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua estimó que son varios los indicios de que Compagnon estaba consciente de que la empresa Caval había falseado impuestos, con la certeza de que hubo al menos una boleta falsa.

A la salida de la audiencia, la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet y esposa de Sebastián Dávalos se declaró "cansada, pero tranquila", asegurando no tener dudas de que detrás de este caso hubo intereses políticos.

"¿A ustedes les cabe alguna duda que esto fue con fines políticos, después de los tres años y medio que hemos estado acá? Creo que a nadie le cabe duda que estas fueron maniobras mañosas de un sector de la sociedad para desestabilizar a un Gobierno", afirmó.

"Fui condenada por una boleta; llegamos acá por 12, por lo que entiendo que de las otras 11 estoy absuelta. Lo que no tengo claro cuál es esa factura", explicó, antes de señalar: "Siempre he dicho que soy inocente, que no cometí ningún delito, y llegará el espacio en que se pueda comprobar".

Dávalos: "Se dañó la institucionalidad de este país"

Por su parte, Dávalos -sobreseído de la investigación por cohecho en una de las aristas de la causa- manifestó que su madre "por supuesto" también fue víctima del caso Caval, y añadió que se dañó tanto a su familia como a la institucionalidad de Chile.

"Se dañó la institucionalidad de este país por los mezquinos intereses de un sector político que, desde hace muchos años, mantiene el mismo modus operandi: crear terror, inventar delitos, inculpar gente y, al final, tratar de desestabilizar gobiernos", acusó.

Cabe mencionar que Mauricio Valero, socio de Compagnon, y la empresa Caval fueron absueltos por el delito de soborno.

"Se ha finalizado el Caso Caval, un caso que jamás existió, un caso que es una fábula en la historia política y empresarial de este país", dijo Valero.

"Jamás he usado malas practicas y hoy día ha quedado de manifiesto con un fallo arrasador de la corte. Creo que he recuperado la confianza en la justicia", remarcó el socio de Compagnon.

"No existió nunca de parte de la empresa Caval un delito, lo que ratifica lo que vengo diciendo hace tres años y medio: esto es un montaje comunicacional orquestado por un sector que todos sabemos cuál es, ejecutado por un montón de -ahora- autoridades políticas en complicidad absoluta con medios de comunicación, que inventaron un caso donde no existe y, además, acompañado y avalado por un fiscal () que está solamente interesado en tener cámara", criticó, en alusión a Emiliano Arias.

El hijo de Bachelet reiteró que seguirá presentando querellas y que tomará medidas "contra medios de comunicación que han difamado, injuriado y mentido sistemáticamente".

En tanto, el fiscal Sergio Moya afirmó que "esta causa demuestra como las malas prácticas o la ambición es transversal a un grupo de personas que se encuentran en ciertas esferas de poder y eso la Fiscalía lo debe perseguir con fuerza y llevarlo a tribunales, como hemos hecho nosotros el día de hoy, obteniendo las resoluciones con una sentencia condenatoria categórica".

La lectura de sentencia se realizará el próximo martes 24 de julio y la Fiscalía pide para Compagnon la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, además de la multa del 150 por ciento del impuesto evadido, más las costas del juicio.