Convenios: Dos imputados de la arista lencería accedieron a juicio abreviado

Dos de los imputados en la denominada arista lencería del caso convenios -en la Región del Biobío- lograron acceder al juicio abreviado propuesto por el Ministerio Público para agilizar la resolución de sus causas.

Se trata de Matías Godoy, representante legal de la OTEC Frumisal, pieza clave en la investigación al autodenunciarse ante la PDI, revelando gastos irregulares realizados con la tarjeta bancaria asociada al proyecto original, con financiamiento del Gobierno Regional del Biobío.

El otro involucrado corresponde a Patrick Carrasco, señalado por Fiscalía como presunto "palo blanco" de Sebastián Polanco, expareja de Camila Polizzi. Su rol habría consistido en representar de manera ficticia la propiedad de la OTEC Frumisal, organismo utilizado para el presunto desvío de fondos públicos.

El Juzgado de Garantía de Concepción fijó la audiencia para el próximo 6 de enero a las 09:00 horas, instancia en que se desarrollarán los dos primeros juicios abreviados del emblemático caso.