Democracia Viva: Fiscalía pide 10 años de cárcel para diputada Catalina Pérez

La Fiscalía de Antofagasta pide penas de hasta 10 años de cárcel para los involucrados en el caso Democracia Viva, entre los que se incluye la diputada Catalina Pérez (FA).

En la acusación dada a conocer este miércoles, el Ministerio Público pide una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo para la parlamentaria, su expareja Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica.

En el texto se exige también el pago de una "multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena".

El proceso vincula los convenios firmados por el Estado en la región con las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte.