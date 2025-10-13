Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.9°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Diputada PC lidera comisión por acusación constitucional contra juez Ulloa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Creo que tenemos una gran responsabilidad", afirmó Alejandra Placencia.

En su sesión inicial, el grupo parlamentario discutió posibles invitados a exponer: periodistas de investigación, el fiscal nacional y el presidente de la Suprema, entre otros.

Diputada PC lidera comisión por acusación constitucional contra juez Ulloa
 ATON (archivo)

 

La parlamentaria comunista manifestó preocupación ante un sistema judicial que favorece a grupos con poder económico y capacidad de traficar influencias.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La diputada comunista Alejandra Placencia fue designada este lunes como la presidenta de la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, cuestionado en el marco del caso Hermosilla.

El libelo, presentado por parlamentarios del oficialismo, busca la remoción del magistrado a raíz de sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla: se le atribuye la filtración de resoluciones judiciales, la promoción de más de una decena de ascensos y expresiones de animadversión hacia el juez Daniel Urrutia.

Este proceso sigue a la decisión de la propia Suprema de no destituir a Ulloa, fallo determinado por un empate que impidió alcanzar la mayoría necesaria.

Placencia, única representante del oficialismo en la comisión, dijo que asumirá esta labor con "responsabilidad", y formuló una reflexión crítica sobre el estado actual de la Justicia en nuestro país.

"Las personas hoy en día, lamentablemente, ven que existe una justicia para privilegiados, para gente que tiene poder económico o tráfico de influencias, y una justicia para el resto de las personas, que son la mayoría. Entonces, creo que acá tenemos una gran responsabilidad", afirmó Placencia.

En la breve sesión constitutiva de esta tarde, se plantearon principalmente sugerencias sobre los expositores que serán invitados a participar en las próximas jornadas.

Entre los nombres que se barajan para comparecer ante la comisión, destacan los periodistas de investigación Nicolás Sepúlveda y Paulina Toro, que han trabajado el caso Hermosilla.

Asimismo, la comisión considera invitar a figuras de alto perfil institucional, como el fiscal nacional y el presidente de la Corte Suprema.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada