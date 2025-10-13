Diputada PC lidera comisión por acusación constitucional contra juez Ulloa

La diputada comunista Alejandra Placencia fue designada este lunes como la presidenta de la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, cuestionado en el marco del caso Hermosilla.

El libelo, presentado por parlamentarios del oficialismo, busca la remoción del magistrado a raíz de sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla: se le atribuye la filtración de resoluciones judiciales, la promoción de más de una decena de ascensos y expresiones de animadversión hacia el juez Daniel Urrutia.

Este proceso sigue a la decisión de la propia Suprema de no destituir a Ulloa, fallo determinado por un empate que impidió alcanzar la mayoría necesaria.

Placencia, única representante del oficialismo en la comisión, dijo que asumirá esta labor con "responsabilidad", y formuló una reflexión crítica sobre el estado actual de la Justicia en nuestro país.

"Las personas hoy en día, lamentablemente, ven que existe una justicia para privilegiados, para gente que tiene poder económico o tráfico de influencias, y una justicia para el resto de las personas, que son la mayoría. Entonces, creo que acá tenemos una gran responsabilidad", afirmó Placencia.

En la breve sesión constitutiva de esta tarde, se plantearon principalmente sugerencias sobre los expositores que serán invitados a participar en las próximas jornadas.

Entre los nombres que se barajan para comparecer ante la comisión, destacan los periodistas de investigación Nicolás Sepúlveda y Paulina Toro, que han trabajado el caso Hermosilla.

Asimismo, la comisión considera invitar a figuras de alto perfil institucional, como el fiscal nacional y el presidente de la Corte Suprema.