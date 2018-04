Estado deberá pagar $120 millones a familiares de víctimas del tsunami en la isla Orrego

La Corte Suprema condenó al Estado a pagar una indemnización total de 120 millones de pesos a una víctima y dos familiares de nueve fallecidos por el tsunami que azotó a la isla Orrego, en Constitución, el 27 de febrero del 2010.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal, estableció la responsabilidad del Fisco por falta de servicio al no contar con planes de protección ante emergencias o catástrofes naturales.

"Las partes no han controvertido la circunstancia fáctica consistente en que, el día de los hechos, las víctimas estaban acampando en la isla Orrego, lugar al que sólo se puede acceder mediante embarcaciones ligeras y que, una vez acaecido el terremoto tantas veces mencionado, el personal de la Capitanía de Puerto de Constitución no sólo no efectuó labor alguna tendiente a prestar ayuda a las personas atrapadas en ese lugar, pese a que le fue solicitado por vecinos de esa ciudad, sino que, además, ni siquiera entregó a estos vecinos los implementos para la navegación con que contaba", indica el fallo.

La resolución del máximo tribunal además revela que el día del tsunami, había gente acampando en la isla para celebrar la Noche veneciana que se realiza todos los años y que, pese a ser una "costumbre de antigua data conocida por la autoridad", "ésta no adoptó funciones de resguardo en favor de tales personas a través de un sistema, ya sea de educación de la población, ya sea de medidas de evacuación y, en general, de aquellas providencias necesarias para otorgar opciones de sobrevivencia a quienes pernoctaban en la isla".