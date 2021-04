Ex senador Jaime Orpis irá a la cárcel por fraude al Fisco y cohecho en el caso Corpesca

El ex senador Jaime Orpis (antes militante de la UDI), condenado en diciembre pasado como autor de seis delitos de fraude al Fisco, así como del delito de cohecho en el marco del caso Corpesca, fue sentenciado este viernes a pasar más de seis años en prisión, convirtiéndose así en el primer parlamentario del país que debe pagar cargos de corrupción yendo a la cárcel.

Esto, porque se dictó una pena de cinco años y un día por los ilícitos de fraude al Fisco -con carácter de reiterado y consumado-, a la que se sumarán otros 600 días de reclusión por los dos delitos de cohecho acreditados.

Sin embargo, se le abona a la pena el tiempo que ya pasó recluido, por lo que se calcula que estará más de tres años detrás de las rejas, explicó la magistrada Claudia Bugueño en la audiencia de esta jornada en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago.

"Deberá cumplir las penas antes impuestas de manera efectiva en el centro penitenciario correspondiente, y de manera sucesiva en el tiempo, y sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad por esta causa: esto es un total de 1.301 días", precisó la jueza.

🔴 EN VIVO Caso Corpesca: 3° TOP de Santiago condena a Jaime Orpis a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de seis delitos de fraude al fisco; y a 600 días de reclusión como autor de dos delitos de cohecho.



🎥 https://t.co/Fmiz9cp4zi pic.twitter.com/xRTjrhZpGz — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 16, 2021

Cabe recordar que el día después de su condena, la Fiscalía de Alta Complejidad solicitó una pena de 11 años para Orpis: cuatro por cohecho y siete por fraude al Fisco.

Asimismo, el ex legislador deberá pagar una multa de 109 millones de pesos, que representa el 5 por ciento de lo defraudado y la mitad del beneficio aceptado de Corpesca, monto que podrá saldar en 12 cuotas.



Finalmente, quedó inhabilitado para ejercer empleos públicos mientras cumpla su condena, y también perdió sus derechos políticos a perpetuidad.

Horas más tarde, el tribunal desestimó la solicitud de la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de dejar a Orpis en prisión preventiva a espera de que la sentencia esté ejecutoriada, por lo que se mantendrá en arresto domiciliario total.

La sentencia fue valorada por la fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, quien destacó que el fallo es "histórico".

"La sentencia marca un precedente y, a pesar de que las penas son menores a las pedidas por nosotros en la audiencia correspondiente de discusión sobre las penas, responden adecuadamente a los hechos", señaló la persecutora.

LOS DEMÁS CONDENADOS

Por su parte, la ex diputada Marta Isasi (PRI-Ind), quien fue condenada por cohecho y absuelta de delitos tributarios a falta de una acción legal desde el Servicio de Impuestos Internos, fue sentenciada a 50 días de presidio, un plazo que ya cumplió en su totalidad, luego de que pasara 53 días bajo arresto domiciliario.

De hecho, en esta jornada se levantaron las cautelares que pesaban en su contra -firma mensual y arraigo nacional-, por cuanto ella ya cumplió la pena comunicada en esta jornada.

Asimismo, se dictaminó una suspensión de un año y cinco meses para cargos y oficios públicos, y una multa de 20 millones de pesos (la mitad del dinero solicitado a Corpesca), que al igual que Orpis, Isasi podrá cancelar en cuotas.

En tanto, la empresa Corpesca S.A. -perteneciente al grupo Angelini- deberá pagar una multa de poco más de 517 millones de pesos por entregar dineros a ambos legisladores para ser favorecida durante la tramitación de la Ley de Pesca.

La pesquera también fue condenada a la pena accesoria de "publicación de un extracto de la parte resolutiva de esta sentencia a su costa en un diario de circulación nacional", indicó Bugueño.

Además, el asesor Raúl Torres, condenado por un delito de fraude al Fisco, fue sentenciado a 541 días de presidio sustituidos por la remisión condicional, y a pagar una multa de 405 mil pesos.

"ES DOLOROSO", DICE LA UDI

Tras conocer la condena contra el ex senador gremialista, el presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmó que en el "ámbito humano obviamente es doloroso" lo ocurrido.

"En el ámbito humano obviamente es doloroso cuando una persona que ha sido colega, parlamentario durante muchos años, militante de la UDI, enfrenta una situación difícil y no nos queda más que enviarle fuerza", dijo el timonel del partido.

Macaya agregó que también deben "respetar las definiciones judiciales que tanto los tribunales, como el propio Jaime Orpis definan hacer en el futuro".

DIPUTADO COMPROMETE ANULAR LA LEY DE PESCA

Jorge Brito (RD), integrante de la Comisión de Pesca de la Cámara, valoró el fallo, en cuanto "nos parece bien que el ex senador Orpis vaya a la cárcel, pero Corpesca sigue ganando millones todos los días depredando el mar con derechos que adquirió pagándoles a estos corruptos".

"Está bien, la Justicia está avanzando -enfatizó- ahora nos toca a nosotros en el Congreso anular la corrupta Ley de Pesca".

A fines de noviembre, esta disposición de la centroizquierda se congeló cuando el Gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC que favorece a la llamada "Ley Longueira", que fue tramitada en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera.

Desede entonces, la iniciativa se mantiene en la instancia que integra Brito, en donde se debe resolver una propuesta que efectivamente reemplace la norma que se busca anular.

CRONOLOGÍA DEL CASO

La causa se originó por la querella de un ex asesor de Isasi, tras la que, en 2013 el Ministerio Público comenzó a indagar la relación de la legisladora con Corpesca mientras el Congreso revisaba la cuestionada norma; posteriormente, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente se encargó de las indagaciones, y se estableció la relación con Orpis, abriéndose así uno de los casos de corrupción más emblemáticos en la historia reciente del país.

Desde 2015 en adelante, la Fiscalía reunió 250 pruebas, 103 testigos, 1.117 documentos, así como discos duros con correos y cajas con archivos desde el Congreso y oficinas de la empresa, para determinar cómo el entonces gerente general de la pesquera, Francisco Mujica -condenado en 2018-, pagó dineros a ambos legisladores para que favorecieran a la empresa en la tramitación de esa ley.

A principios del 2016, Orpis renunció de manera "irrevocable" a la UDI, y posteriormente, fue desaforado en abril y detenido en junio de ese año, mismo mes en que se determinó que cumpliera prisión preventiva, aunque 40 días después se le redujo la cautelar, y quedó bajo arresto domiciliario.

Si bien el caso se cerró por primera vez en febrero del 2018, la defensa del ex senador pidió reabrirlo un mes más tarde, con el legislador reconociendo los delitos cometidos, al tiempo que acusó "arbitrariedad, discriminación y linchamiento" en su contra durante el desarrollo de la causa.

De esta forma, el juicio oral se postergó hasta marzo del 2019, cuando tuvo lugar una nueva polémica en el marco del caso, al citarse al UDI Hernán Larraín -quien ya estaba a la cabeza del ministro de Justicia en ese entonces- a declarar como testigo por su defensa.

Inicialmente, el secretario de Estado planteó que "yo dije que el senador Orpis admitió haber participado en hechos irregulares, pero yo le creo cuando él me dice que no cometió cohecho. Son consideraciones y conceptos que señalé entonces, siendo senador, muchas veces. No puedo desdecirme de lo que ya dije"; pero dos días después reculó, y finalmente no testificó en favor de su amigo.

Dicho juicio oral se extendió hasta fines del año pasado, cuando tanto Orpis como Isasi fueron condenados: el ex senador por cohecho y fraude al Fisco, y la ex diputada solo por el delito de cohecho.

ORPIS: "RECURRIRÉ A TODAS LAS INSTANCIAS PARA REVERTIR ESTE FALLO"

Durante la tarde, Orpis emitió un video con sus descargos: "Así como desde el principio asumí y respondí por lo relacionado al financiamiento de la política, independiente de que haya sido una práctica general, hoy reitero con toda mi fuerza que no cometí cohecho. El fallo fue dividido y, de los tres (votos), hay un voto que me respalda y genera una duda razonable sobre ese fallo", aseguró.

"Nunca nadie compró mi conciencia ni mi voto ni vendí mi libertad. Hoy fui condenado por ese delito, del que soy inocente, y hasta el último día de mi vida sostendré esa inocencia. Recurriré a todas las instancias que la ley otorga para revertir este fallo", enfatizó.