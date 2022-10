Excarabinero fue condenado a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos contra Fabiola Campillai

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo sentenció a 12 años y 183 días de cárcel efectiva al excarabinero Patricio Maturana condenado por disparar una bomba lacrimógena a Fabiola Campillai el 26 de noviembre de 2019, dejando ciega a la hoy senadora de la República.

El exfuncionario fue condenado por los delitos de apremios ilegítimos como resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Campillai, quien sufrió el impacto de la lacrimógena cuando se dirigía a trabajar en San Bernardo.

Uno de los antecedentes claves en el proceso judicial fue que sólo en julio de 2021, casi un año después de que Maturana fuera detenido y formalizado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, se supiera que este portaba una cámara GoPro el día del hecho.

Maturana seguirá sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total a la espera de una posible apelación a la sentencia, ya que el juez destacó que Maturana ha cumplido con todas las disposiciones judiciales y no existe una razón para una medida más gravosa mientras el fallo no esté ejecutoriado.

Campillai es una de las víctimas más simbólicas de la brutalidad policial que se empleó en Chile para sofocar las manifestaciones y que fue denunciada por organismos como ONU y Amnistía Internacional.

🔴 EN VIVO: TOP de San Bernardo condena a 12 años y 183 días de presidio a Patricio Maturana en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai. pic.twitter.com/azsWytdlcF — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 11, 2022

Tras conocer la decisión, Campillai indicó que "más que contenta, estoy feliz. Hoy estoy enormemente feliz, se hizo justicia en este país para los violadores de los derechos humanos que tanto nos hicieron daño durante el estallido social".

"Hoy se ha firmado un precedente, un antes y un después, y también le quiero decir a mis compañeros que no vamos a bajar los brazos, porque no voy a parar solamente por mi caso, sino que vamos a seguir con todos los casos, hasta el último tiene que caer, porque en este país se tienen que respetar los derechos humanos, porque no se nos puede violentar", recalcó.

La senadora dijo que "esta justicia es un poquito de lo que merecemos, jamás me va a devolver mis ojos y eso lo he dicho hasta el final. Nunca me va a devolver la vida que tenía antes, pero por lo pronto un poco de justicia calma nuestros corazones".