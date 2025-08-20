Familia del presunto sicario del "rey de Meiggs": "Es una persona súper excelente"

Familiares de Alberto Carlos Mejía, el presunto sicario del "rey de Meiggs" que fue detenido en Colombia tras más de dos meses prófugo, salieron en su defensa, asegurando que "es una persona súper excelente".

Se trata de un matrimonio que, sin conocer la situación judicial del sospechoso en Chile, lo acogió en su hogar en la ciudad de Barrancabermeja, donde fue ubicado por la policía este domingo.

Miguel Ruiz, cuñado de la hermana de Mejía, dijo a T13 que lo recibieron pensando que estaba de vacaciones, y que su comportamiento era completamente habitual: "Nunca me generó dudas, y yo soy una persona que examina. Yo estoy impresionado (con el caso), porque era una rutina común y corriente", manifestó.

En cuanto a las actividades ilícitas que se le imputan, Ruiz reflexionó: "Es una persona súper excelente, súper amigable. En la vida todo el mundo comete errores, y si los cometió pues la ley lo juzgará. Pero ante mi corazón, él es una persona excelente, amable, cariñoso, carismático".

La esposa de Ruiz, Elineth Palomares, complementó que Mejía "nos dijo que venía de vacaciones de Chile. No estábamos enterados (del crimen), como uno no se mete a las noticias chilenas, sino a las de Colombia, lo tomamos como algo normal".

"La última vez que vino fue algo normal, cuando lo conocí. O sea, el muchacho es calidad, para qué le voy a decir otra cosa. Por eso es que cuando llegó, (actué) normal con él, atendiéndolo; conversaba con mi esposo, con los muchachos, con todos. Él es calidad de persona, hasta que nos enteramos de lo que pasó en Chile", aseveró.