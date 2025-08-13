Fiscal ECOH destacó resultados en secuestros, pese a alza sostenida del delito

El fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios del Ministerio Público, destacó este miércoles las detenciones por los delitos de secuestro extorsivo ocurridos en Santiago, mientras se realizan tres audiencias simultáneas relacionadas al ilícito en el Centro de Justicia.

Una de las más masivas, es la formalización de seis personas en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, imputadas por su eventual participación en el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani en Quilicura. Esta audiencia se realiza en reserva porque dos acusados son menores de edad y también hay diligencias pendientes.

De acuerdo a fuentes conocedoras de los antecedentes de la investigación, han apuntado al eventual rol de las primeras cuatro personas detenidas la semana pasada. Se trataría de uno de los involucrados directos, quien le habría entregado 80 millones de pesos en efectivo a su pareja, una menor de edad, quien la habría guardado en su domicilio, presuntamente a sabiendas de su madre y padrastro.

Por ello, los cuatro resultan detenidos y se le suman otros dos individuos capturados este lunes.

Otro caso es el secuestro del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, por el que ya hay tres personas en prisión preventiva. Dos de ellos, quedaron con dicha cautelar este martes, tras ser detenidos en la casa donde retuvieron a la víctima; mientras, el imputado de hoy fue detenido por la ejecución de una orden de aprehensión en su contra.

El tercer caso, corresponde a un imputado por un secuestro extorsivo ocurrido el 9 de agosto en Renca, donde la víctima presentó lesiones después de ser liberada.

Estas acciones han puesto la mira en el alza de este tipo de delitos, sin embargo, el fiscal Héctor Barrios destacó que han obtenido resultados positivos en la investigación de ellos.

"En la última semana, en cinco casos resueltos de secuestro, hemos tenido 21 personas detenidas por este delito. En tres de ellos, que se han resuelto la última semana, tuvimos resultado dentro de las 24 horas desde que se liberaran las víctimas", afirmó.

En esa línea, reforzó que "desde que parte el equipo ECOH, creado por el Fiscal Nacional y su equipo el año 2023, tenemos 162 personas formalizadas por delito de secuestro, que es un número bastante considerable".

Cabe recordar que hace unas semanas el Ministerio Público entregó un informe sobre el alza de este tipo de delito durante los últimos años, pero con una leve baja en el primer semestre de 2025.

Se espera que la Fiscalía, por la gravedad de los tres casos, pida la prisión preventiva o la internación provisoria en el que se encuentran involucrados menores de edad.