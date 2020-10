Fiscales cierran filas con Ximena Chong tras amenazas en medio de investigación por caso Pío Nono

La Asociación de Fiscales de Chile respaldó a la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, luego de las amenazas que en las últimas horas ha recibido a raíz de la formalización que dejó en prisión preventiva al carabinero Sebastián Zamora acusado de empujar a un adolescente de 16 años al lecho del río Mapocho el viernes pasado desde el Puente Pío Nono.

Debido a la investigación, usuarios en redes sociales difundieron datos personales y publicaciones privadas de la persecutora bajo el hashtag "#FueraFiscalChong".

Ante ello, el senador Alejandro Navarro (PRO) ingresó una denuncia ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables de las amenazas y divulgación de información personal de la fiscal.

En concreto, el parlamentario sostuvo que "mientras se realizaba la mediática audiencia del carabinero, cuya transmisión se publicó en la página oficial del Poder Judicial en Facebook, un sujeto comenzó a amenazar a la fiscal Chong".

"En los comentarios de la publicación de Poder Judicial, el usuario comentó, bajo un seudónimo, la dirección de la abogada, seguido de 'ahí vive la fiscal, vamos a saludarla'. Posterior a aquel escrito, el sujeto la interpeló directamente instándola a 'que empiece a caminar para atrás mejor'", agregó Navarro.

"No es admisible en una democracia, que por el cumplimiento de los deberes legales de los Fiscales, se les venga a amenazar. Estas conductas no deben quedar impunes", enfatizó el ex candidato presidencial.

Frente a estos hechos, la Asociación de Fiscales rechazó las amenazas y publicación de datos, remarcando que "el trabajo de los fiscales en la causa en cuestión da cuenta de un profesionalismo de todos los involucrados, incluida la fiscal Ximena Chong (...) los antecedentes conocidos dan cuenta del profesionalismo, seriedad y sentido de urgencia con que la persecutora y su equipo han trabajado".

"Recalcamos que la fiscal Ximena Chong no ha incurrido en alguna de las limitaciones o prohibiciones que establece nuestra Ley Orgánica. Rechazamos el afán de utilizar el trabajo objetivo y profesional de la Fiscal Chong como una forma de posicionar ideas políticas ante la opinión pública, a costa de ataques personales irrespetuosos. Los Fiscales no somos objeto de discusiones para captar electores", enfatizó el gremio en un comunicado.

Compartimos declaración pública respecto a las infundadas críticas al trabajo de nuestra asociada, la fiscal Ximena Chong.

El adolescente empujado al río Mapocho en medio de las protestas en la Plaza Italia, que perdió la consciencia y se fracturó las muñecas, se encuentra ingresado y estable en la Clínica Santa María, en la comuna de Providencia, con varios traumatismos craneales.