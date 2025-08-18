Fue detenido "Tío Lucas", presunto intermediario en el crimen del "Rey de Meiggs"

La Fiscalía Oriente informó este lunes la captura de Ricardo Villón Pérez, apodado "Tío Lucas", un ciudadano ecuatoriano de 32 años identificado como el presunto intermediario en el asesinato del empresario conocido como el "Rey de Meiggs".

Según las indagatorias, este sujeto es la conexión entre los autores materiales del delito y el autor intelectual, el empresario Wilson Verdugo, propietario de "La Vaquita Sabrosa" y que también se encuentra detenido.

La detención de Villón Pérez se concretó el pasado viernes, en compañía de otra persona, un ciudadano venezolano de 22 años. El arresto tuvo lugar en la calle Escanilla, en la capitalina comuna de Independencia.

El apodado "Tío Lucas" será formalizado durante esta jornada, instancia en la que se espera que el Ministerio Púiblico solicite la ampliación de su detención.

Con esta aprehensión, Villón Pérez se convierte en el quinto involucrado directo en el crimen del "Rey de Meiggs". Además, se ha sumado una sexta persona cuya identidad y rol específico en el asesinato aún no han sido detallados públicamente.

Entre los implicados, destaca también el presunto sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, quien fue recapturado en Colombia y actualmente se encuentra en proceso de extradición, cuya solicitud también será abordada este lunes en una audiencia en el Centro de Justicia.

Detenido "era relevante" para la investigación, destacó Cordero

La detención de Villón Pérez fue confirmada también por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien detalló que el procedimiento policial "fue en el contexto de las intervenciones que se hicieron en los edificios de Independencia. Hubo dos o tres irrupciones, y efectivamente él está detenido".

El operativo se realizó en el llamado edificio "sin ley", un lugar con más de 30 departamentos tomados en la comuna capitalina.

"En ese caso en particular nosotros tenemos seis personas detenidas, cuatro venezolanos, un ecuatoriano y un chileno", afirmó en Cooperativa Cordero, que aseguró también que "esa persona de nacionalidad ecuatoriana era relevante (para el caso) porque era el intermediario".