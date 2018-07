Isidro Solís por denuncia de pagos en caso Caval: La señora Compagnon tiene actitudes erráticas

El abogado Isidro Solís pidió en Cooperativa que el fiscal Sergio Moya investigue la posibilidad de pagos desde la Presidencia a los primeros abogados que defendieron a Natalia Compagnon en el caso Caval y descartó su participación en el proceso.

En diálogo con El Primer Café, Solís explicó que recomendó a Felipe Polanco y Jessica Norambuena aceptar la defensa de la nuera de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, pero que no intervino en el proceso.

"Las personas que terminan involucradas en esta supuesta o pseudo denuncia de la señora Compagnon son abogados que trabajan en mi oficina que tuvieron la desgracia de aceptar la recomendación que yo les hice para atender profesionalmente a una persona, y que a partir de ahí se han visto vinculados a una sucesión de declaraciones y contradeclaraciones que los han afectado gravemente", sostuvo.

Solís también se refirió a las palabras del fiscal Moya, quien en entrevista con La Tercera relató que tanto Compagnon como su esposo Sebastián Dávalos le indicaron que los abogados fueron pagados con fondos reservados del Ejecutivo.

"La verdad es que yo no tengo ningún antecedente, no me consta, me llama la atención, pero ahora leí en extenso la entrevista del fiscal y él mismo reconoce que la señora Compagnon tiene tres actitudes, todas erráticas", precisó.

"La primera es haberle dicho que sus abogados habían sido pagados con gastos reservados de la Presidencia, la segunda es que cuando el fiscal le pide, teniendo conciencia de que esto es un delito, que haga una denuncia por escrito para poder investigarlo, se niega a dejar constancia", continuó el ex ministro.

"En tercer lugar, ahora cuando es interrogada en el juicio, ella lo único que dice es 'no me consta' y es curioso, porque es difícil que no le conste cuando ella afirmó en su momento (...) que había tomado dinero de su propia cuenta y que lo había ido a devolver a La Moneda", planteó Solís.

Finalmente, el abogado espera "que el fiscal, dentro de sus posibilidades, investigue, porque esto es la imputación de un delito".