Justicia otorgó libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por ataque contra Nabila Rifo

La Corte de apelaciones de Coyhaique otorgó la libertad condicional para Mauricio Ortega, condenado a 18 años de cárcel tras ser declarado culpable, en calidad de autor, de los delitos de femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas contra su expareja Nabila Rifo, ocurrido en mayo de 2016.

El sujeto fue condenado a 25 años de cárcel en mayo de 2017, pero su pena fue rebajada debido a que la Corte Suprema desestimó el delito de femicidio frustrado.

La condena de Ortega contemplaba 12 años y 180 días por el delito de lesiones graves gravísimas, cuatro años por lesiones graves (pena que fue recalificada al reemplazar al femicidio frustrado) y 541 días por el delito de violación de morada, consignó Emol.

Tras dicha resolución, el agresor de Nabila Rifo cumplió su condena en la cárcel de Puerto Aysén, donde estuvo más de 9 años recluido (8 años y dos meses desde la lectura de su condena, más el tiempo que estuvo en prisión preventiva).

Según un documento al que accedió el citado medio, ayer lunes 6 de octubre sesionó la Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Coyhaique, que acogió 24 solicitudes -de un total de 35- por internos de los centros penales de Coyhaique, Puerto Aysén, Chile Chico, Cochrane y el Centro de Educación y Trabajo Valle Verde.

En ese sentido, Ortega recibió una calificación de 69,2, lo que es considerado de bajo compromiso delictual, y con una "conducta intachable".

De esta manera, el saldo de la condena del sujeto, desde el 1 de octubre de 2025, quedó en 8 años, 7 meses y 7 días.