"Lo maté": Excarabinero dijo que "se urgió" tras caída de joven al Mapocho

Este jueves continúa, en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el juicio en contra del excarabinero Sebastián Zamora -acusado de empujar un joven hacia el río Mapocho, en el marco de las protestas por el estallido social-, instancia que estará marcada por el relato del otrora funcionario de Control de Orden Público (COP) durante aquel episodio.

Sus palabras comenzaron a las 09:00 horas con su historia dentro de la institución y, pasadas las 09:30, inició relato de los acontecimientos ocurridos el pasado 02 de octubre de 2020.

Zamora relató en la instancia que se dio la orden de arremetida por parte del teniente Murillo de Carabineros, por lo que corrió hasta el Puente Pio Nono con ambos brazos extendidos a fin de poder atrapar a alguna persona que estuviera cometiendo delitos durante esas manifestaciones.

"Al acercarme, voy con mi brazo derecho de forma extendida, a la altura de sus hombros (del afectado), y mi brazo izquierdo a la altura de su cintura, todo esto con el fin de poder abrir mis brazos y poder atrapar a la persona y poder derribarla, llevarla al suelo para posteriormente detenerla", explicó el exfuncionario imputado.

En ese sentido, detalló que "abro mis brazos, voy en esa posición, y, al momento de llegar a la persona, ésta hace un movimiento de giro hacia la izquierda e impacta su hombro con mi pecho, lo que hace que choquemos y yo salga proyectado en un par de metros hacia el norte, deslizándome y perdiendo el equilibrio, mientras que la otra persona sale proyectada hacia la baranda del puente".

Sobre sus declaraciones -de aquel entonces- que quedaron registradas en una cámara corporal que llevaba consigo, el excarabinero Zamora sostuvo que "revisando las imágenes de la carpeta investigativa me doy cuenta a cada instante que repetía la palabra 'lo maté'. Pero no era un 'lo maté' de celebración, era de urgido por decirlo así, de pena".

El imputado también dio cuenta del momento en que se comunicó con Fiscalía tras el hecho, y relató el comienzo del proceso judicial en el que está involucrado.

#Chile | A 16 year old boy falls into the Mapocho River after being pushed by a Carabinero (Chilean police) from the Pio Nono bridge, in #Santiago.#PoliceBrutality pic.twitter.com/e5V7ODtUpj