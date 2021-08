ME-O tras su absolución en el caso OAS: "No tengo nada que celebrar; esto ha sido muy humillante"

El candidato presidencial del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, valoró, pero dijo no celebrar, el fallo de los tribunales de justicia que este miércoles lo absolvió en el caso OAS, mientras que su ex asesor Cristian Warner fue hallado culpable por delitos tributarios.

"No tengo nada que celebrar respecto a este fallo, porque esto ha sido muy humillante y muy duro. Pasaron siete años con 10 semanas, 30 funcionarios públicos y un inocente. Quedó dicho", dijo el líder del PRO, absuelto por unanimidad, en una rueda de prensa en la sede de la colectividad en Providencia.

"Ofrecí todas las pruebas y esperé la Justicia. Tarde, pero llegó. Es difícil ser progresista", remató.

Durante ocho años, el Ministerio Público indagó a Enríquez-Ominami, también conocido por sus iniciales ME-O, por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de su segunda campaña presidencial de 2013, intentando comprobar delitos por fraude de subvenciones y a la tributación.

La investigación de la Fiscalía apuntó a supuestos aportes económicos que la constructora brasilera OAS habría entregado al político con fines electorales, luego de que medios nacionales revelaran el uso de un avión facilitado por la firma para su uso en campañas políticas recorriendo el país.

El veredicto se dio a conocer dos días después de que ME-O inscribiera ante el Servicio Electoral (Servel) su cuarta carrera consecutiva a La Moneda, luego de una disputa que libró en el Tribunal Constitucional a fin de que se le restituyeran sus derechos ciudadanos luego de que se le suspendieran debido a que, además, tiene un proceso pendiente por el caso SQM.

Respecto a esta última causa, donde enfrenta a la justicia como presunto responsable de la emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas a la compañía minera Soquimich, Enríquez-Ominami aseguró que "se va a demostrar lo mismo" que en el veredicto de hoy.

"Ahora tenemos que defender nuestro derecho a competir. El Servicio Electoral, después de tres ordenes de un tribunal superior se declaró en desacato y está querellado, fue declarada admisible una querella criminal por incumplimiento y desacato a un tribunal superior. No corresponde que a alguien no se le deje competir siendo inocente. Punto", sentenció.

Mientras, la sentencia contra Warner, declarado culpable como autor de delitos tributarios, en tanto emitió dos facturas falsas a OAS Chile para recibir dineros injustificados, se conocerá el próximo 20 de septiembre.

Consultada sobre las acciones que tomará el Ministerio Público luego de conocer la resolución del tribunal sobre ME-O, la fiscal del caso, Ximena Chong, afirmó que "las reflexiones que haya tenido el tribunal respecto a la prueba rendida las vamos a conocer recién el 20 de septiembre. Y a partir del 20 de septiembre se van a contar los 10 días que tenemos para tomar la decisión de si vamos a pedir o no la nulidad del fallo".

J.A. FUSTIGÓ ABSOLUCIÓN

Otro candidato presidencial es el ultraderechista José Antonio Kast, por su Partido Republicano, quien desde su despliegue en la Región del Biobío fustigó la absolución a ME-O, y comparó el actual de la Justicia en este y respecto a hechos de violencia en la macrozona sur.

"Pareciera ser que hay justicia para unos y no para otros. No hay justicia para las víctimas de La Araucanía, no hay tribunales que investiguen, sancionen, y cuando hay alguien que sí ha incurrido en faltas a la ley lo absuelven", acusó el otrora diputado.

"Es una cosa de no creer", insistió, denunciando que "todos vimos el avión, todos vimos a Marco Enríquez sentado arriba del avión, todos sabemos que el avión es de OAS, pero curiosamente él no sabía. ¿Por dónde se corta el hilo? Por el asesor".