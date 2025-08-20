Micrero que causó colisión con el Biotrén fue condenado por siete homicidios

En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción declaró culpable de siete homicidios a Alejo Santander, conductor del taxibús que el 1 de septiembre de 2023 provocó una fatídico colisión con el Biotrén, en la que perdieron la vida siete personas.

El tribunal acogió la tesis de dolo eventual planteada por la Fiscalía, que pide 26 años de cárcel para el sujeto.

Coincidentemente, la lectura de la sentencia se programó para el 1 de septiembre, a exactos dos años de la tragedia.

🔴AHORA fue condenado por 7 homicidios y 12 lesiones el conductor del taxibús que colisionó con el Biotrén el 1 de septiembre de 2023 en San Pedro de la Paz. El fiscal Andrés Barahona planteó que el imputado actuó con dolo eventual y pide penas que suman casi 26 años de presidio. pic.twitter.com/TfS8mr35bg — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) August 20, 2025

Cristina Yévenes, hermana de una de las víctimas, espera que la Justicia no acceda a la solicitud de rebaja de condena formulada por la defensa.

"Es lamentable la postura de la defensa. Nosotros la hemos escuchado desde el primer día tratando de defender lo indefendible, cuando todas las muestras claramente señalan la culpabilidad que tiene Alejo Santander en este homicidio de nuestros familiares", dio Yévenes.

"Esperamos que la Justicia chilena no avale la disminución de condena, porque sería una burla para nosotros como familiares, entendiendo que somos nosotros los que nos subimos a las líneas de transporte, nosotros los que ponemos nuestras vidas en mano de conductores imprudentes", agregó.