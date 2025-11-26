"Muñeca bielorrusa": CDE amplió querella contra exministra Ángela Vivanco

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió querellarse contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, vinculada al bullado caso "muñeca bielorrusa".

La decisión fue confirmada este miércoles, tras la reunión del presidente del CDE, Raúl Letelier, con los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Jaime Gajardo (Justicia) en el Palacio de La Moneda.

El encuentro -según explicó el propio Letelier- estuvo centrado casi íntegramente en la denominada trama "muñeca bielorrusa", investigación que indaga presuntos pagos de coimas por parte de abogados a Vivanco a cambio de fallos favorables.

La decisión fue confirmada tras una reunión clave en La Moneda entre el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, y los ministros de Interior y Justicia. (FOTO: ATON)

Tras la reunión, el líder del organismo confirmó un paso clave: ampliarán la querella penal para incluir formalmente a la exministra de la Suprema. Hasta ahora, la acción judicial apuntaba solo a su pareja, Gonzalo Migueles; a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos -todos en prisión preventiva-; y a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y de Chillán, Yamil Najle.

"El Consejo ha decidido ampliar la querella penal (...) contra la exministra Ángela Vivanco, y esperamos también ser parte importante de las investigaciones para perseguir a todas las personas y funcionarios públicos que hayan intervenido en estos hechos", declaró Letelier desde el Palacio de La Moneda.

El anuncio se produce luego de que Vivanco fuera notificada de la tramitación de la querella de capítulos en su contra, una etapa equivalente al desafuero para los parlamentarios, pero aplicable a miembros del Poder Judicial que estaban en ejercicio al momento de los hechos investigados.

La solicitud debe ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago y, si es aprobada, permitiría recién la formalización de la exministra y la aplicación de eventuales medidas cautelares.

Los dardos de Vivanco a Silber

Mientras tanto, la exministra Vivanco, en una entrevista a radio Bío Bío, defendió su inocencia y acusó una "persecución" en su contra por parte del Ministerio Público.

Además, apunto directamente al exdiputado Gabriel Silber, acusándolo de haberle enviado cartas y solicitado reuniones para "apurar las causas", a pesar de que el otrora parlamentario ha intentado desligarse de los delitos y gestiones que se imputan a sus exsocios Mario Vargas y Eduardo Lagos.

La situación del diputado Araya

En el marco de este bullado caso, el diputado republicano Cristián Araya está siendo investigado por la Fiscalía, debido a un presunto pago de 1,7 millones de pesos por parte del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.

Ante la actual investigación, se tomó la decisión de apartar a Araya temporalmente de la bancada parlamentaria de Republicanos. El diputado renunció a sus derechos como militante, lo que no implica una suspensión formal por parte del partido.

"La suspensión propiamente tal, en el fondo, es como un hito eh administrativo, no existe, sino que es más bien algo voluntario. Uno podría suspender en torno a una lógica de un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Él mismo dice: 'mire, yo congelo', quizás esa es la palabra más exacta en el ejercicio de algún eventual derecho como militante", indicó Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

En esta línea, aseguró que la decisión de Araya asegura "no afectar absolutamente en nada al partido político y no afectar en nada una elección en curso".

"Se va a defender y no tengo ninguna duda que tendrá las instancias para eh para demostrar eh su inocencia y sostener lo que ha dicho públicamente en sus declaraciones", puntualizó el timonel.