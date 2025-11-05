"Muñeca bielorrusa": CDE se querelló contra Migueles y otros cuatro abogados

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso este miércoles una querella criminal contra Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, junto a dos abogados, dos conservadores de Bienes Raíces y todos los que resulten responsables, por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos.

La acción judicial fue presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco del caso conocido como "Muñeca Bielorrusa", investigación que encabeza el Ministerio Público y que indaga presuntos pagos irregulares realizados por el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM) a cambio de gestiones judiciales favorables.

De acuerdo con el CDE, los querellados -Gonzalo Migueles; los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle; y los abogados de CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas- habrían participado en un esquema de corrupción que incluyó transferencias de dinero a Migueles.

Dichos pagos, según el organismo, se efectuaron a cambio de actuaciones de la entonces ministra Vivanco en la Corte Suprema que beneficiaron al consorcio.

El documento judicial señala que la magistrada habría intervenido en decisiones de la Tercera Sala relacionadas con recursos de protección, queja y apelación presentados por CBM, firma que mantenía una disputa contractual con Codelco tras la finalización anticipada de un contrato de servicios.

El CDE solicitó que se investiguen estos hechos por la eventual comisión de delitos de corrupción pública y lavado de activos, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan acreditarse durante el curso de la investigación.

Migueles, Vargas y Lagos fueron detenidos en las últimas horas y serán formalizados este viernes.