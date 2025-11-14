Muñeca Bielorrusa: Declaración de peluquera de Vivanco complica tesis de Fiscalía

En el marco del denominado caso "Muñeca Bielorrusa", la Fiscalía reveló la declaración de de la peluquera de la exjueza Ángela Vivanco, Isabel Parra, quien aseguró haberla atendido el mismo día y hora en que presuntamente recibió un soborno en la oficina de los otros imputados en la causa: los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

A los acusados se les atribuye haber participado en la gestión, el traslado y la entrega de pagos provenientes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, destinados a que la Justicia fallara a su favor en el marco de un litigio con Codelco.

En ese sentido, la tesis del Ministerio Público es que la exmagistrada de la Corte Suprema supuestamente recibió -el 4 de julio de 2023- la primera coima, de 15.600 millones de dólares, por parte de los abogados para favorecer a Belaz Movitec, monto que habría sido retirado en una oficina ubicada en calle El Regidor 66, a sólo metros de la peluquería de Parra, consignó La Tercera.

Para sostener la hipótesis, los fiscales señalaron que ese día, en base a los análisis de las antenas del sector, Vivanco fue posicionada en la zona, y que al día posterior su expareja Gonzalo Migueles cambió el dinero a pesos chilenos. No obstante, la declaración de la peluquera complica la teoría del Ministerio Público.

La declaración de la peluquera

Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos, explicó en la jornada de este viernes que "en horas de la tarde de ayer se tomó declaración a doña Isabel de las Mercedes Parra Silva, quien es la peluquera habitual, como ya se señaló en varias oportunidades, de la exministra Vivanco. Los servicios que ella presta están en calle San Crescente, que equivale a menos de 300 metros de la también conocida dirección de El Regidor 66".

"(La peluquera) en su declaración señala varios puntos importantes, uno que yo creo que es el más importante desde el punto de vista de la teoría de la defensa, y que es precisamente un pantallazo de un teléfono que ella mantiene, donde el día 4 de julio ella efectivamente le concede una hora. No sabemos si esa hora se materializó o no, porque la misma peluquera señala que ella no tiene registro y la ministra Vivanco le pagaba siempre en efectivo, y tampoco da boletas", agregó la persecutora.

"Señala otras situaciones, que efectivamente cuando iba la ministra a atenderse a la peluquería, decía que coordinaba con ella cuando le decía que andaba por acá o a veces cuando venía del trabajo, es decir, cuando andaba por el sector. Hay otro pantallazo que es muy importante, que sí es del 8 de junio de 2021, donde Vivanco también le pide hora y dice que es porque en la tarde tiene una reunión de trabajo cerca", complementó.

Wittwer también indicó que Vivanco le pidió a Parra que firmara un documento en el que acreditaba que ella y Gonzalo Migueles se atendían en su peluquería.

La jornada de resolución de medidas cautelares de los imputados está fijada para este sábado a las 09:00 de la mañana, en el el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.