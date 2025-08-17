Presunto sicario del "Rey de Meiggs": "¿Para qué me soltaron (en Chile)? Para matarme"

Alberto Carlos Mejía, el presunto sicario que ejecutó al "Rey de Meiggs" y fue capturado en Colombia tras ser liberado por error por la justicia chilena -tiempo en el cual se encontraba prófugo-, acusó que le soltaron para matarle.

Mejía hizo estas declaraciones a Meganoticias al ser abordado por la prensa, mientras era custodiado por la Interpol en Colombia después de su aprehensión.

Al ser consultado sobre si estaba arrepentido de haber asesinado al comerciante y empresario José Reyes -conocido como el "Rey de Meiggs"-, Mejía respondió más de una vez: "Según ustedes, él era empresario".

Posteriormente, denunció: "¿Para qué me soltaron (en Chile)? Para matarme".

Mejía fue hallado y capturado en Medellín el sábado en un trabajo coordinado entre el OS9 de Carabineros, Interpol y la Policía Nacional de Colombia.

Este criminal, pese a tener prisión preventiva decretada por el Octavo Juzgado de Garantía, fue liberado el pasado 10 de julio y se encontraba prófugo, habiendo desatado una crisis y un conflicto entre las instituciones públicas chilenas.

Otro punto que desató polémica fue que Mejía se identificó con otro nombre al momento de ser procesado; engaño que pasó desapercibido inicialmente porque la asignación de RUT provisorio no está asociada a información biométrica ni a fotografías, y las policías tampoco pueden cruzar sus datos con aquel registro.