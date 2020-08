La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, debió aclarar este domingo sus polémicas declaraciones difundidas sobre la necesidad de sancionar a jueces que fallan según su ideología, además de "entender" que algunas personas quieran restituir la pena de muerte.

"Respecto a la pena de muerte quiero aclarar que estoy absolutamente en contra. Lo único que dije es que se entendía que se hubiese levantado el tema en las redes sociales, por el dolor que ha provocado esta situación, pero en ningún caso que lo comparta ni menos que la promueva (...) eso quiero dejarlo claro", sostuvo la autoridad.

Asimismo, Bown aclaró que "respecto a mis dichos sobre los jueces, no fue específicamente respecto de una jueza que se ha dicho en algunos medios".

"Quiero señalar que respeto profundamente la separación de los poderes del Estado y que no he pretendido intervenir ellos, pero esto no obsta a poder proponer mejorar la legislación con el fin de proteger de mejor forma a las víctimas, sobre todo cuando son niños, niñas y adolescentes", sentenció.