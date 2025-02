Tohá: Chile cumplió plenamente sus obligaciones con Ojeda, pero no fue suficiente

Al cumplirse un año del crimen del exmilitar Ronald Ojeda, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), afirmó este viernes que el Estado chileno realizó "plenamente" sus obligaciones respecto al refugio del opositor venezolano, pero reconoció que esto "no fue suficiente" para evitar su asesinato, que la Fiscalía sospecha se planificó desde el país caribeño con un móvil político.

La secretaria de Estado respondió así a las aprensiones de familiares del fallecido militar, que pidieron investigar si hubo "descuido o mala fe" por parte de las autoridades chilenas que permitiera facilitar su ubicación en Santiago.

Disidente del régimen de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado la madrugada del 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las cámaras del edificio captaron cómo lo sacaban en calzoncillos de su departamento en Independencia y su cadáver fue hallado 10 días después, sepultado debajo de un bloque de cemento, en un campamento en Maipú, en las afueras de la capital.

En una rueda de prensa, Tohá señaló que "el Estado de Chile, en su legislación y en sus acuerdos internacionales, tiene dos obligaciones con los refugiados".

La primera responsabilidad, explicó, "es otorgarles residencia definitiva para que puedan tener todos los derechos propios de un residente -por ejemplo, permiso de trabajo, que, de hecho, el señor Ojeda tenía y trabajaba legalmente en el país- y, segundo, el compromiso de no devolución, que quiere decir que, mientras la persona está refugiada, no se la puede deportar, no se la puede mandar de vuelta a su país, porque el refugio se basa en que está en peligro en su país".

"Esas obligaciones —continuó señalando la ministra— Chile las cumplió plenamente en el caso del teniente Ojeda. Lamentablemente, eso no fue suficiente para evitar que estos asesinos hicieran lo que hicieron con él".

Consultada por las declaraciones recientes del titular de Justicia, Jaime Gajardo (Partido Comunista), quien afirmó que el Gobierno está dispuesto a retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela, Tohá hizo hincapié en que la decisión de congelar la diplomacia fue unilateral por parte del régimen de Maduro y que retomarla sería importante para poder colaborar en materias como el combate al crimen organizado.

Abogado de familia Ojeda: "Las distintas líneas de investigación en esta causa obligan una profundización extrema"

En paralelo, el abogado de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, afirmó a Cooperativa que "las distintas líneas de investigación en esta causa obligan una profundización extrema" y "no se puede dejar nada al azar".

El letrado indicó en la víspera que "hay indicios serios" para vincular al chavismo con el crimen que, a su juicio, sirvió para mandar el mensaje a otros opositores de que "nadie está a salvo".

"Evidentemente, hechos o afirmaciones tan graves como aquellas que se han conocido estos días de eventual participación de agentes extranjeros suponen también una mucho mayor energía para aclarar esas dudas", apuntó hoy el penalista.

Añadió que la familia del fallecido exmilitar "lo que espera ahora es que pasemos a la etapa de juicio lo más pronto posible y se establezca la verdad completa. Su situación sigue siendo muy difícil e insegura y, por tanto, deben tomarse con ello los mayores recaudos, para no volver a exponerlos a un riesgo tan grave como el que terminó con la vida de Ojeda".