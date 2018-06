Tribunal rechazó incluir nueva documentación en el juicio oral del Caso Caval

En la sexta jornada del juicio oral del Caso Caval, el Ministerio Público solicitó incluir nuevos documentos y testimonios a la causa, situación que generó la oposición de las defensas de Natalia Compagnon y Mauricio Valero. Dicha solicitud finalmente fue rechazada por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua.

La Fiscalía buscaba la incorporación de las sentencias del ex director de obras de la Municipalidad de Machalí, Jorge Silva Menares y del operador político Juan Díaz, además de la declaración ante el Ministerio Público de este último.

"Esta defensa se opuso porque es absolutamente impertinente y ajeno a derecho, el hecho de que se pretenda, a esta altura, corregir falencias de la estrucutura de la acusación", señaló el abogado de Compagnon, Antonio Garafulic.

Por su parte, el defensor de Mauricio Valero, Felipe Jiménez agregó que "entiendo que el Ministerio Público probablemente no preparó tan bien su causa y quiso incorporar medios de prueba que no son legalmente admisibles. También entiendo que hasta esa hora no tenían testigos y necesitaban diltar un poco la audiencia".

Durante la jornada, declararon siete nuevos testigos, todos ligados a la Municipalidad de Machalí, quienes fueron consultados por las participaciones de Jorge Silva y Cynthia Ross, entre otros aspectos.