Valparaíso: Postergan comienzo de juicio por muerte del guardia Eduardo Lara

El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso postergó una semana, para el martes 29 de mayo a las 09:00 horas, el comienzo del juicio por el incendio intencional que, hace dos años, le costó la vida al guardia municipal Eduardo Lara (71).

La apertura del juicio estaba programada para la jornada de hoy, pero se suspendió a la espera de la resolución de un recurso presentado por la Municipalidad, que es querellante en la causa.

AHORA: Tribunal Oral en lo Penal de #Valparaíso fija para el 29 de mayo a las 9:00, nueva fecha para juicio de apertura por incendio con resultado de muerte de trabajador municipal. pic.twitter.com/5EkZoJOHzF — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) 22 de mayo de 2018

Esto obedece a que, en abril, en la audiencia de preparación del juicio oral, la Municipalidad llegó tarde y fue excluida, situación que impugnó ante la Corte de Apelaciones y la Suprema, pero que resolvieron en su contra, lo que la llevó a interponer un nuevo recurso.

"La Ilustre Municipalidad de Valparaíso presentó una reposición frente al recurso de queja que había sido rechazado en un primer instante. Al día de hoy eso no está resuelto, y es importante hacerlo presente al tribunal, porque, en el evento de que aquello fuera acogido, trae un trastorno importante al juicio que va a estar desarrollándose. Podría, eventualmente, retrotraer el proceso a etapas anteriores", explicó el fiscal Cristian Andrade.

"Esperamos que eso esté resuelto de aquí al martes, que es el día que se ha fijado como inicio del juicio. Si no, tal como adelantó el tribunal, atendida la agenda que tiene, esto (la partida del juicio) quedaría para noviembre", acotó el persecutor.

El impasse "trae un retraso, pero son las formas procesales", dijo Andrade, y señaló que lo lamenta "por la familia de la víctima, (porque) podría haber una tardanza en cuanto a su anhelo de justicia".

Dos años de espera

Lo ocurrido provocó, en efecto, la molestia de los hijos de Eduardo Lara, presentes en el tribunal, quienes temen que el juicio se postergue otros seis meses.

"Llevamos dos años en esto. Dos años esperando un resultado y no se ha logrado (...) La Justicia es lenta, sabemos que los trámites no son de un día para otro, pero estas cosas son las que, como familia y a mí, personalmente, me molestan", comentó Boris Lara.

"La Municipalidad no está siendo un aporte"

"Para nosotros, como familia, es molesto. Me parece lamentable", complementó Luis Lara, quien especuló que la Municipalidad, "como institución, está buscando, a lo mejor, un bien mayor, pero (el resultado) es un contratiempo para la familia".

"Un hermano viajó anoche desde el sur y ahora se tiene que devolver sin haber conseguido nada, entonces la Municipalidad, en este momento, no está siendo un aporte. Yo lo veo así, porque nos demoramos una semana más, y quizás hasta noviembre", dijo Luis Lara, quien también reclamó por la falta de resultados del sumario interno de la Municipalidad.

"El sumario empezó a los pocos días, a la semana o al mes que falleció mi papá y, al día de hoy, (no tenemos) una respuesta clara, precisa y concisa", indicó.

Defensor pide "justicia expedita"

El retraso fue lamentado también por el abogado defensor, Franco Lemus: "Siempre, para todos, es importante que la justicia sea expedita, no sólo para los acusados; también para quienes tienen interés como representantes de las víctimas, y para la sociedad en general".

Lemus adelantó también parte de la estrategia de defensa que llevará al juicio de parte de sus representados, y que se basa en que "ellos no participaron del hecho", y que los videos y fotografías presentados por la Fiscalía "no son fiables", puesto que "no puede afirmarse que sean ellos (los imputados)" quienes aparecen provocando el incendio del inmueble dentro del que estaba el guardia.