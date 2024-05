Víctima del caso Pío Nono dijo haber sentido "un empujón con forma de agarre"

En la quinta de las nueve jornadas del juicio oral por el caso Pío Nono, declaró el joven que cayó al río Mapocho, quien señaló que sintió un "empujón con forma de agarre" y que trató de afirmarse de la baranda, sin embargo, no pudo.

El pasado miércoles 22 de mayo inició en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago el juicio oral contra el excarabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar al joven de, en ese entonces, 16 años, hacia el río Mapocho, el 2 de octubre del 2020, en el marco del estallido social.

El otrora funcionario de Control de Orden Público (COP) es acusado por el Ministerio Público por el delito de homicidio simple, en grado de frustrado.

Este martes, el joven, identificado durante todo el proceso como "Anthony", de ahora 20 años, relató que el día de los hechos se encontraba en el Parque Forestal: "Estaba con una máscara de gases, un pasamontañas de color, para cubrirme de los gases", indicó, momento en el cual los policías "empezaron a reprimir con gases lacrimógenos y carros lanza aguas", cuando avanzó en dirección al norte por el puente Pío Nono, según recogió El Mercurio.

"Lo que más recuerdo es cuando estaba avanzando por Pío Nono, retrocediendo a Bellavista, caminé acá, a mis amigos, y había un palo, estaba con la máscara de gases yo y la capucha (...), y avancé con el palo (...), donde salgo (en los videos de la jornada) golpeando el carro lanza aguas", reconoció.

"Lo que más se me pasa por la cabeza todos los días es del momento en que empiezo a arrancar (...), empezaron a reprimir y yo me di cuenta, ya venían avanzando el carro lanza aguas con un piquete. Yo me doy vuelta, los veo y los que tenía de frente iban avanzando; solté el palo, iba corriendo (...), repentinamente, cuando voy tratando de arrancar, siento un empujón con forma de agarre, por lo que traté de afirmarme y no se me dio; traté de agarrarme de la baranda y no se me dio", relató "Anthony".

"Sentí un agarre y un impacto" , reiteró.

#Chile | A 16 year old boy falls into the Mapocho River after being pushed by a Carabinero (Chilean police) from the Pio Nono bridge, in #Santiago.#PoliceBrutality pic.twitter.com/e5V7ODtUpj — teleSUR English (@telesurenglish) October 3, 2020

Su versión coincide con lo sostenido por el exuniformado, quien la semana pasada declaró: "Al acercarme, voy con mi brazo derecho de forma extendida, a la altura de sus hombros (del afectado), y mi brazo izquierdo a la altura de su cintura, todo esto con el fin de poder abrir mis brazos y poder atrapar a la persona y poder derribarla, llevarla al suelo para posteriormente detenerla".

"Abro mis brazos, voy en esa posición, y, al momento de llegar a la persona, ésta hace un movimiento de giro hacia la izquierda e impacta su hombro con mi pecho, lo que hace que choquemos y yo salga proyectado en un par de metros hacia el norte, deslizándome y perdiendo el equilibrio, mientras que la otra persona sale proyectada hacia la baranda del puente", añadió.

El Ministerio Público mantiene su tesis de intencionalidad, pese al peritaje que daba cuenta de una "desaceleración" de Zamora al momento del incidente.