Científico se convirtió en el primer condenado por violación en la Antártica chilena

La Justicia condenó al científico Jorge Gallardo Cerda como responsable de haber perpetrado el primer delito de violación registrado en la historia de la Antártica chilena.

El veredicto condenatorio fue emitido el martes por el Tribunal Oral en Lo Penal de Punta Arenas, que acreditó que los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2019 en las Islas Shetland del Sur.

Junto a dos científicos más, el imputado y la víctima -de nacionalidad francesa- se encontraban allí con motivo de una investigación en la Península Byers, al extremo oeste de la isla Livingston.

Ambos se conocían ya de una expedición previa y compartieron carpa en el campamento base. En ese contexto, Gallardo Cerda se aprovechó de la soledad y de la inhospitabilidad del lugar para perpetrar la violación.

"La prueba rendida en el juicio por el Ministerio Público -especialmente testimonial, pericial y documental-, apreciada libremente, permitió, derribando la presunción de inocencia que lo amparaba, establecer, más allá de toda duda razonable, tanto la existencia del referido ilícito como la participación culpable" del acusado, razonó el tribunal, integrado por los jueces Guillermo Cádiz y César Millanao.

"Por otra parte, la misma prueba de cargo, apreciada bajo el estricto estándar probatorio establecido por el artículo 297 del Código Procesal Penal, no permitió, en cambio, estimar configurada la circunstancia agravante de responsabilidad penal invocada en la acusación", agregó el veredicto.

La sentencia a Gallardo Cerda se leerá a las 13:45 horas del viernes 3 de octubre.

Fiscal de Magallanes valoró "valentía" de la víctima en denunciar

El fiscal jefe de Magallanes, Cristián Crisosto, resaltó el fallo y valoró la "valentía" de la víctima en denunciar el hecho, pese a haber ocurrido "en un territorio tan apartado" como lo es la Antártica chilena.

"Este veredicto demuestra que no importa el tiempo transcurrido respecto de los hechos y tampoco la dificultad de acceso a conseguir pruebas en un territorio tan apartado como la Antártica", afirmó el persecutor.

"Lo importante es que la víctima fue valiente y denunció, y nos permitió a nosotros, como Fiscalía, abordar este caso complejo, recabar los medios probatorios y presentarlo ante el tribunal. Y esto ha sido coronado (con el veredicto condenatorio)", destacó Crisosto.