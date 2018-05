Concepción: El 94 por ciento de reos que pidieron libertad condicional accedieron al beneficio

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Concepción aprobó 240 de las 255 solicitudes presentadas por Gendarmería, de internos de los centros penitenciarios de las provincias de Concepción, Biobío y Arauco, cifra que equivale al 94.11% del total, entre ellas la de la comunera mapuche Lorenza Cayuhan.

El presidente de la comisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Reynaldo Oliva indicó que "todos los postulantes reúnen los requisitos al momento que Gendarmería remite las carpetas, pero hay internos que tienen un beneficio intrapenitenciario como la salida diaria y la quebrantan, lo que se nos informa y por eso a esa persona la excluimos porque ya no cumple los requisitos".

De los 15 no considerados, en tres casos los internos ya habían cumplido la totalidad de la pena por lo que se encontraban en libertad y sus datos no fueron actualizados, mientras que los otros 12 presentaron un quebrantamiento tanto en el medio libre o intrapenitenciario, no pudiendo acceder al beneficio.

La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción Concepción tendrá su segunda sesión durante la segunda quincena del mes de octubre de este año.