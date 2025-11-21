Coquimbo: dictan presidio perpetuo para homicida que desmembró a su víctima

A la pena de presidio perpetuo fue condenado J.M.P.N., en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado, determinó el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, que revisó el caso por un asesinato perpetrado en noviembre de 2023, que fue seguido por el despedazamiento del cadáver.

Por el hecho, registrado en Coquimbo, el culpable también fue sancionado con las penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, y de derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el lapso de 10 años en caso de que recuperara la libertad.

La pena de presidio perpetuo implica que el delincuente no podrá postular a ningún tipo de beneficio carcelario antes de cumplir 20 años de cárcel.

Además, y en fallo unánime, el tribunal agregó una pena de 10 años de presidio efectivo por el delito consumado de incendio, perpetrado en noviembre de 2023 en Ovalle.

"El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable que entre el 10 y 17 de noviembre de 2023, al interior de una vivienda ubicada en el sector alto de la comuna de Coquimbo, J.M.P.N. asfixió por estrangulamiento manual a la víctima y, luego, mientras aún tenía signos vitales, procedió a desmembrarlo cortando su cuerpo con un objeto aserrado. Finalmente, con propósito de ocultar el crimen arrojó las partes desmembradas al mar, en la bahía de Coquimbo", detalló el Poder Judicial.