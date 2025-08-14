Corte confirmó multa al hospital J.J. Aguirre por exigir un pagaré en urgencia

En fallo unánime, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile D. José Joaquín Aguirre y dejó a firme la resolución de la Superintendencia de Salud, que multó al recinto médico con 700 UTM por exigir la suscripción de un pagaré en una atención de urgencia.

Las ministras Dobra Lusic y Jenny Book y el abogado integrante Jorge Benítez descartaron una infracción en el proceso sancionatorio.

El caso es por un reclamo interpuesto en febrero de 2021, cuando familiares de una paciente acusaron que el hospital universitario les pidió la firma de un pagaré para garantizar la atención médica, pese a que se trataba de un ingreso en condición de urgencia vital.

"El examen de los antecedentes evidencian a juicio de esta corte que el procedimiento administrativo sancionatorio ha sido efectuado con arreglo a la legalidad vigente, sin infringir normas legales ni reglamentarias, y en particular el derecho a defensa del recurrente", apuntaron los jueces.