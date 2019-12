Cisternas renunció a vocería de la Suprema tras contundente derrota por la presidencia

La contundente derrota de Lamberto Cisternas ante Guillermo Silva en la elección de presidente de la Corte Suprema llevó al primero a una inesperada decisión de renunciar a la vocería del máximo tribunal.

Cisternas propuso que se presentara una especie de programa de gobierno para la elección del presidente de la Suprema, lo que no fue considerado por sus pares, graficándose en la rotunda votación de 18 votos contra dos a favor de Silva.

"El planteamiento que yo hice respecto de la existencia de este esquema, de este programa de trabajo, ha sido desestimado y eso me parece a mí que perjudica la buena marcha del Poder Judicial, esa es mi personal opinión", explicó Cisternas.

"Se produce una falta de sintonía entre lo que piensa la mayoría del pleno y lo que yo pienso y eso me inhibe de poder representarlo cabalmente, no estoy representando al pleno en este sentir profundo que a mi me parece muy importante en los tiempos que vivimos", añadió el ex vocero de la Suprema.

Con esto, el rol de la vocería lo asumirá el propio presidente actual Haroldo Brito, hasta que el presidente electo designe un nuevo vocero.

En tanto, otros ministros de la Corte Suprema aseguraron que no hay un quiebre interno tras esta elección, lo expuso el juez Mauricio Silva.

"Aquí las relaciones nuestras siguen siendo las mismas relaciones que hemos tenido, hemos sabido entender las posiciones de unos y otros y eso es lo importante, así que no hay resquebrajamiento en mi opinión", sostuvo.