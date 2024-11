Corte Suprema abre sumario tras revelación de listado de chats con Hermosilla

La Corte Suprema informó este viernes de la apertura de un sumario luego de que se dieran a conocer los contactos de los ministros Mario Carroza y Manuel Valderrama con el abogado Luis Hermosilla, en el marco de la investigación del "caso audios".

Durante la jornada de ayer, el abogado Juan Pablo Hermosilla entregó a la prensa un listado de 28 integrantes del Sistema de Justicia -fiscales, jueces y ministros de corte- que se han comunicado vía Whatsapp con su hermano y defendido, Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por dicha causa.

La decisión fue dada a conocer por la ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, quien aclaró que la investigación fue solicitada por Valderrama y Carroza, con la finalidad de aclarar la situación.

"Prefieren ellos someterse a un proceso disciplinario, con el objeto de que se aclare bien cuál es la real y efectiva participación o actuación que ellos tuvieron o en la relación con el señor Hermosilla", explicó la vocera de la Corte Suprema.

"Se va a instruir, por el fiscal judicial y puede este sumario terminar con un informe del fiscal en que diga que existe o no algún antecedente que pueda ser o no reprochado disciplinariamente. Si estima que no lo hay, puede proponer el sobreseimiento, y si estima que lo existe, puede proponer alguna medida disciplinaria que establece el Código orgánico", complementó.

Respuesta de jueza Lilian Leyton

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Lilian Leyton, fue una de las primeras en aclarar su situación tras la revelación de la lista, en la que se le atribuye haber tenido conversaciones con el abogado Luis Hermosilla sobre causas judiciales entre junio de 2014 y octubre de 2023.

Mediante una declaración, la jueza rechazó la imputación de Juan Pablo Hermosilla, argumentando que "jamás ha intervenido en causas del señor Luis Hermosilla, tanto es así que formuló su inhabilidad, en el mes de noviembre del año 2020".

"Dicha inhabilidad fue ingresada en el sistema informático de la Corte, de manera que es completamente imposible que haya existido incidencia de parte del señor Hermosilla en alguna de las causas resueltas por ella, en atención a su declaración de inhabilidad", agrega la misiva.