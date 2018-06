Milton Juica desclasificó reclamo del Congreso por dichos contra el "financiamiento reñido con la moral"

El histórico ministro de la Corte Suprema Milton Juica realizó este viernes su última vocería en el Poder Judicial, en el Palacio de Tribunales de Santiago, y reveló que hace un año recibió un reclamo del Congreso Nacional por decir que no puede haber personas que, habiendo usado "financiamiento reñido con la moral", tengan un escaño en el Parlamento.

La declaración en cuestión se remonta a mayo de 2017, cuando el hoy saliente ministro del máximo tribunal -que el próximo 26 de junio cumplirá 75 años y dejará su cargo- dio una entrevista al diario La Tercera.

"No me parece correcto que todo esto ocurra en una sociedad democrática. Yo creo que no puede haber personas que utilizando esos sistemas de financiamiento absolutamente reñidos con la moral estén sentados en el Congreso Nacional o estén ejerciendo un cargo público", dijo Juica hace un año al respaldar la idea de que la Fiscalía tenga mayores atribuciones en temas de delitos tributarios.

Este viernes rememoró el episodio recordando que "hay una ley que dice que el financiamiento de la política se hace de tal manera, y si yo, que soy un representante de la ciudadanía, eludo esa ley, me disfrazo con martingalas y hago eso, en realidad no tengo moral para aceptar eso, no tengo moral para justificar eso. Puedo justificar de que no me metan preso, pero no puedo decir que eso es lícito".

"Eso provocó que todas las bancadas políticas manifestaran un reclamo que llegó al presidente de la Corte Suprema. No se supo nunca, porque así como callado se le entregó al presidente y el presidente, también callado, me la entregó a mí", reveló.