Milton Juica por Plan de Búsqueda: Me cabe la convicción absoluta de que puede haber información

El expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, declaró que "no puede dejar de haber una información de las Fuerzas Armadas y de Carabineros" respecto al paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura, y expresó tener la "convicción absoluta" de que puede haber datos para "encontrar más respuestas que por lo menos satisfagan en lo mínimo a aquellas familias que siguen sufriendo".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exjuez se refirió al Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos presentado esta semana por el Gobierno, y señaló que "siempre he sido optimista en esta materia, siempre he pensado que se puede hacer mucho más y que se pueden lograr mejorar los resultados, y en el hecho, en el Poder Judicial está poblado de sentencias en materia de derechos humanos".

"Creo que se ha avanzado como nunca en esta materia", valoró, sin embargo, dijo que "evidentemente en el tema de la búsqueda, todavía hay una herida muy grave, muy seria para la sociedad chilena, que en realidad no sabemos cómo ocurrió la muerte, porque todos tenemos claro que las personas fueron asesinadas, el tema que no sabemos cómo ocurrió, dónde lo hicieron, dónde quedaron, qué pasó con ellos".

Finalmente, Juica sostuvo que "personalmente creo que debe haber, tiene que haber, no puede dejar de haber una información de las Fuerzas Armadas y de Carabineros; esto de que se perdió, que se quemó, que no correspondían al Ejército porque eran de la CNI o DINA, esas son excusas, lo concreto es que a mí me cabe la convicción absoluta de que puede haber información y puede haber posibilidad de encontrar más respuestas que por lo menos satisfagan en lo mínimo a aquellas familias que sufren y siguen sufriendo".

"MUCHOS JUECES SE PORTARON HONORABLEMENTE" EN LA DICTADURA

El también exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago recordó que la Corte Suprema estuvo "muy de acuerdo" con el golpe militar, que "lo apoyó y lo confirmó en sus actuaciones durante todo el tiempo inicial y quizás por toda la dictadura, fue muy afín", ya que "se sentían cómodos y aliviados por las dificultades que habían tenido anteriormente con el Presidente Salvador Allende".

En esta línea, aseguró que "cada persona responde de su comportamiento dentro del Poder Judicial y yo puedo dar fe de que habían muchos ministros y jueces que se portaron honorablemente e hidalgamente, y sufrieron mucho por eso también y, por tanto, son aquellos que realmente no cumplieron lo que la ley y la Constitución le exigía, haber hecho un reconocimiento".

"Yo cuando fui presidente manifesté, a título personal, que realmente la Corte Suprema no había actuado conforme a lo que correspondía, no estuvo a la altura y señalé que se trataba de un régimen dictatorial -que nadie antes había dicho- y eso no fue fácil, hubo consecuencias, me criticaron en el Poder Judicial, no estaban de acuerdo".

Por lo anterior, Juica recalcó que "personalmente no puedo pedir perdón por la institución por lo que yo no pude hacer", pero afirmó que "mi comportamiento estuvo muy de acuerdo a lo que es mi convicción respecto de la preservación de la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos".