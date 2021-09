Penalista Jean Pierre Matus se integrará como ministro a la Corte Suprema

Con 30 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, el Senado aprobó este miércoles la nominación del Presidente Sebastián Piñera al abogado penalista Jean Pierre Matus Acuña como nuevo ministro de la Corte Suprema, en reemplazo de Carlos Künsemüller, quien cumplió la edad de retiro establecida en la Constitución (75 años).

Según destacó la Cámara Alta en su sitio web, "durante su proceso de nombramiento se hicieron públicas una serie de inquietudes por resoluciones que habría emitido Matus en materia de derechos humanos mientras era abogado integrante de la Corte Suprema", entre los años 2015 y 2019.

"Además, se hizo pública la presentación de una querella en el caso de Operación Topógrafo, donde se pide citar a declarar al abogado; y también se plantearon dudas sobre su rol como asesor del comandante en jefe del Ejército", consigna la información oficial.

APROBADO✅| Sala del Senado aprobó por 30 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, la propuesta del Presidente de la República para solicitar el acuerdo para nombrar como Ministro de la Corte Suprema a Jean Pierre Matus Acuña.

▶https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/T260AGw1Ak — Senado Chile (@Senado_Chile) September 29, 2021

El postulante -que es hermano de la periodista Alejandra Matus- respondió ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, durante dos sesiones, a estos cuestionamientos.

"Siempre he sostenido la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y que no existe fundamento para anular una sentencia y aplicar la media prescripción en caso de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, así como la necesidad jurídica de acatar los tratados y resoluciones de tribunales internacionales en materia de Derechos Humanos, tanto en la enseñanza como en la práctica del derecho", dijo Matus a mediados de mes ante la Comisión.

Respecto a la asesoría legal al comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, en medio de la denominada "crisis de los pasajes", Matus señaló que ésta se limitó a evaluar y sugerir adecuaciones a los procesos en la institución castrense: "Mi labor profesional no es reprochable éticamente, en la medida en que, como abogado, no intervine de manera alguna en los hechos que se investigan".

El abogado también aseguró que es "completamente falso" que haya asesorado a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) en el caso de las escuchas telefónicas a denunciantes de irregularidades ("Operación Topógrafo").

VOTACIÓN DIVIDIDA

El futuro arribo de Matus al máximo tribunal del país tuvo los votos en contra de los senadores Isabel Allende (PS), Alejandro Navarro (ex PS, ex MAS, ex PRO) y los DC Francisco Huenchumilla y Ximena Rincón.

"No desconozco para nada los méritos del señor Matus, (pero) el hecho que el profesor, proveniente de la vertiente socialista, no logró convencerme del motivo de su participación como asesor del Ejército, fueron mis razones para no apoyar esta postulación, porque no se trata de cualquier cliente", explicó el senador Huenchumilla.

Se abstuvieron José Miguel Insulza (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Yasna Provoste (DC).

"Me llama la atención que tenemos a toda la derecha en bloque respaldando la proposición y a la oposición dividida... Hay una controversia a la media prescripción en materia de derechos humanos y controversia en la sociedad civil. En esta oportunidad no voy a dar mi voto favorable, me voy a abstener", señaló Latorre.

Entre los votos favorables, Guido Girardi (PPD) afirmó que "el señor Matus representa el espíritu de esfuerzo, meritocrático y (...) es una de las principales mentes en derecho penal en Chile".

"No sólo tiene una destacada trayectoria, sino que ha sido un colaborador permanente del Congreso. Durante la tramitación legislativa de muchos proyectos se ha requerido su colaboración y ha recurrido de muy buena voluntad. Va a hacer una gran contribución como integrante de la Corte Suprema", opinó el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

"Por una serie de circunstancias ha sido la propuesta de nombramiento que más audiencias tuvo que tener para resolver dudas, inquietudes, apariciones en la prensa, etcétera, lo que nos llevó a tener convicción de llevar a Jean Pierre Matus a la Corte Suprema", señaló el RN Rodrigo Galilea.

GOBIERNO: "SERÁ UN GRAN MINISTRO"

Tras la votación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín (UDI), señaló que "los méritos académicos, profesionales y humanos, han hecho que el Senado, con una importante mayoría, apruebe la propuesta del Presidente Piñera para nominar a Jean Pierre Matus como el próximo ministro de la Corte Suprema".

"Creemos que esto es un gran reconocimiento a una persona que tiene una larga trayectoria académica, profesional, reconocida en Chile y en el extranjero, que hará, con sus aportes, dar un paso adelante en el desarrollo y la modernización de nuestro máximo tribunal. El profesor Matus será un gran ministro de la Corte Suprema", indicó el ex senador Larraín.

TRAYECTORIA

Jean Pierre Matus tiene 54 años y es licenciado en derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile (1986-1990). En 1994 obtuvo el grado de Magister en la Universidad Autónoma de Barcelona, y dos años más tarde alcanzó el grado de Doctor en esa misma universidad.

El año 2001 participó como alumno del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el International Visitor Program, y durante 2007 y 2008 realizó una estadía como Becario postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Gotinga, Alemania.

En su sitio web, el Poder Judicial destacó que el profesional tiene ascendencia diaguita y es "uno de los más destacados penalistas del país".

Senado aprueba nombramiento de abogado Jean Pierre Matus Acuña como nuevo ministro de la Corte Suprema https://t.co/4KnxykVSDV pic.twitter.com/Z65x9zhUES — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 29, 2021

En su trayectoria profesional, destaca que, entre 1996 y 1999 fue abogado del Consejo de Defensa del Estado en la ciudad de Talca; y entre 2002 y 2007 fue miembro del Consejo Nacional de Licitaciones de la Defensoría Penal Pública.

Entre los años 2003 y 2005 participó, como miembro de la Secretaría Técnica de la Comisión Foro Penal del Ministerio de Justicia, en la redacción del Anteproyecto de Nuevo Código Penal de la Nación; y desde 2010 a la fecha, ha participado activamente asesorando ad-honorem a la Comisión de Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia del Senado de la República en materias de su especialidad.

Entre los años 2015 y 2019 fue abogado integrante de la Corte Suprema.

Ha publicado diversos artículos y libros sobre su especialidad, siendo su obra más relevante como coautor de "Lecciones de Derecho Penal Chileno", Parte General y Parte Especial, que con el tiempo han dado paso al "Manual de Derecho Penal Chileno".

Actualmente es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Chile, cátedra que anteriormente dictó en las universidades de Talca, Diego Portales, Finis Terrae y -como profesor visitante- la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue director del Instituto de Ciencias Penales de Chile.