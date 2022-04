Poder Judicial expresó al Presidente Boric sus "preocupaciones" por la Convención Constitucional

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, expresó al Mandatario Gabriel Boric las preocupaciones del Poder Judicial en torno a las decisiones que se han tomado en la Convención Constitucional.

Este lunes Fuentes y Boric se reunieron en el Palacio de La Moneda donde, según detalló la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, "le comentamos nuestras preocupaciones" sobre el futuro del Poder Judicial tras el proceso constituyente.

En la instancia, se refirieron a la conformación de un eventual Consejo de Nacional de Justicia, pues "nos parece importante que sea integrado mayoritariamente por jueces", explicó.

Cabe destacar que la propuesta actual, que se votará esta noche, consiste en que sea integrado por 17 personas, ocho de las cuales serán jueces o juezas elegidos por sus pares, por lo que seguirían siendo minoría en la instancia, que también incorporaría a profesionales y funcionarios del sistema de justicia, así como personas elegidas por el Congreso y por los pueblos originarios.

También manifestaron su inquietud por la duración de los ministros del máximo tribunal, que la Convención Constitucional pretende reducir a 14 años.

"Tiene que haber una progresión y plazos de vacancia, en otras palabras, que no rijan inmediatamente, porque si no, serían muchos los jueces que perderían su cargo, y esto afecta directamente a la administración de Justicia", advirtió.

Vivanco señaló que al respecto, el Mandatario les transmitió que está "muy pendiente" del trabajo constituyente, y que agradece tener estos antecedentes sobre la mesa.

Desde la Convención, el constituyente Christian Viera indicó que no habrá cambios y que, además, hoy habrá una "segunda votación en particular, sin embargo, no es una originalidad chilena el tema de no hay mayoría de jueces, pero estamos hablando de ocho de 17, pero también es necesario tener presente que hay dos representantes del mundo judicial, que son funcionarios profesionales, y eso da un total de 10 del mundo judicial. ¿Por qué es peligroso que los jueces sean el número mayoritario? Es el riesgo del gremialismo, puede ser más bien de defensas gremiales más que un diseño correcto".