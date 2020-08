Raúl Mera y rechazo del Senado a su llegada a la Suprema: "Ya di vuelta la página"

El ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Raúl Mera dijo haber "dado vuelta la página" luego de que el Senado rechazara su ascenso a la Corte Suprema por un voto.

Cabe recordar que la oposición cuestionó que el Presidente Sebastián Piñera lo postulara para reemplazar a Hugo Dolmestch en el máximo tribunal debido a que absolvió a cuatro ex carabineros acusados de violar, torturar y asesinar a Cecilia Magni y Raúl Pellegrin en el caso Los Queñes en 1988.

Tras el voto del Parlamento, el magistrado retomará sus labores en el tribunal de alzada -aunque marginándose del rol de vocero-, y decidió no volver a postular al concurso público por las otras vacantes de la Suprema, según publicó El Mercurio.

"Ya di vuelta la página. No tengo nada que decir de la decisión del Senado. Estoy profundamente agradecido del enorme apoyo recibido de parte de toda la comunidad jurídica", aseguró al matutino.

Hasta el momento, Mera ha sido respaldado tanto por el presidente del máximo tribunal, Guillermo Silva, como por los ex supremos Pedro Pierry, Patricio Valdés y Milton Juica, al igual que el ministro Juan Manuel Muñoz, que en 2013 fue vetado por el rechazo particular de la DC luego de que acogiera un amparo de algunos procesados por el magnicidio del ex Mandatario Eduardo Frei Montalva.

Los cinco magistrados coincidieron en una preocupación por futuros candidatos a la Suprema, y Juica afirmó que en el caso de Mera fue un "despropósito que haya sido vetado por razones políticas".

Ahora, la Corte Suprema deberá presentar una nueva quina de postulantes para que Piñera pueda proponer otro nombre para el cargo.