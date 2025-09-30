Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Corte Suprema

Senado confirmó dos nuevos integrantes de la Corte Suprema propuestos por el Presidente Boric

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Se trata de los abogados Gonzalo Ruz Lártiga y Omar Astudillo.

Aún quedan dos cupos pendientes en el máximo tribunal.

 ATON (referencial)
La Sala del Senado aprobó este martes los dos nombres propuestos por el Presidente Gabriel Boric como nuevos ministros de la Corte Suprema: Gonzalo Ruz Lártiga y Omar Astudillo.

Ruz, que se desempeñó como abogado integrante de la Suprema, ocupará el cupo de Ángela Vivanco, destituida en octubre pasado, mientras que Astudillo, actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, estará en el cupo dejado por Jorge Dahm, retirado en diciembre del 2023.

Gracias al acuerdo político logrado en el Congreso, la Suprema pasa a tener 19 integrantes (10 hombres y 9 mujeres), mientras que aún quedan dos vacantes en el máximo tribunal.

Junto a eso, también se definió que la periodista Marcia Scantlebury formará parte del directorio de TVN, en el cupo dejado por la ministra de Defensa Adriana Delpiano.

