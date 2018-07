Senador RD rechazó "cocinas cerradas" para nombrar a futuros ministros de la Suprema

Tras la polémica desatada entre el PS y los otros partidos de la ex Nueva Mayoría por el rechazo de los senadores socialistas a la nominación de Ángela Vivanco como nueva ministra de la Corte Suprema -quien finalmente fue ratificada por el Senado-, la oposición aseguró que el Gobierno prometió en las futuras designaciones respetar las sensibilidades políticas de los ministros salientes.

El rechazo a la recién confirmada ministra de la Corte Suprema se basaba en su perfil político -de derecha y conservadora- y debido a que en su momento Vivanco se opuso a la entrega de la píldora del día después y a la despenalización del aborto, entre otros aspectos.

El senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre (RD) insistió en sus reclamos por la mantención de una lógica binominal que el país ya dejó atrás.

"Se sigue operando con una lógica binominal y no hablándole a las mujeres que son más de la mitad de la población en Chile y se sigue hablando de negocios y de cocinas cerradas para los siguientes nombramientos", dijo el parlamentario.

"¿Cuáles son esos negocios? No lo sé, pregúntenle a la bancada del PPD, de la DC, que sostuvieron este acuerdo", añadió el legislador.

El acuerdo se gestó en la comisión de Constitución del Senado, uno de cuyos integrantes, el PPD Felipe Harboe, quien votó a favor de Ángela Vivanco, explicó el compromiso que adquirió el Ejecutivo

"Se acaban de ir dos ministros de la Corte Suprema, el ministro Carlos Cerda y el ministro Milton Juica. Ellos tienen una visión de sociedad por lo que correspondería que personas con similar visión de la sociedad pudiesen también aspirar al máximo tribunal", comentó el parlamentario.

"El Gobierno se compromete a respetar las sensibilidades que representan los diferentes ministros", agregó.

Aparte de los mencionados ministros Cerda y Juica, que ya dejaron la Suprema por haber cumplido los 75 años, durante este periodo de Gobierno también lo harán Héctor Carreño, Hugo Dolmestch, Lamberto Cisterna, Carlos Künsemüller, María Eugenia Sandoval y Rosa María Maggi, es decir, serán ocho los ministros que tendrán que ser reemplazados durante el actual mandato.

De ellos, tres están identificados con el mundo de izquierda, otros tres de derecha y dos cercanos a la DC.

Oficialismo niega "neteo"

En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó en un encuentro de la UDI que había muchos jueces de izquierda y que algo había que "netear".

No obstante, según el jefe de bancada de la UDI, el senador Víctor Pérez, no es posible el "neteo", pues se debe elegir sobre la base de la quina que proponga la Suprema y el acuerdo alcanzado en esta pasada con la oposición giró solo en torno a Ángela Vivanco.

"El nombramiento de una mujer como la señora Vivanco, solo eso. No hay 'neteo', si usted sabe quienes conformarán la próxima quina del Poder Judicial sería bueno que lo dijera, porque ni nosotros ni nadie, ni el Gobierno sabe quienes van a ser los ministros propuestos por la Corte Suprema", comentó Pérez.

En lo inmediato la Corte Suprema debe llamar a un concurso para llenar las vacantes de Carlos Cerda y Milton Juica que ya dejaron el máximo tribunal.

Tensiones en la Nueva Mayoría

La tensión se mantiene en la ex Nueva Mayoría ya que el PPD y la DC acusaron un incumplimiento de los acuerdos por parte del PS, colectividad que niega la existencia de un consenso cerrado.

No obstante, el jefe de comité de la DC, Jorge Pizarro, aseguró que el acuerdo sí existió y más de una vez fue ratificado, por lo que considera como un muy mal precedente.

"Las explicaciones fueron poco válidas porque este es un tema que ya se había conversado largamente por más de un mes y teníamos un acuerdo formal todos los comité, los miembros de la comisión de Constitución y lógicamente esto implica un cambio de conducta que no es bueno para el futuro de las relaciones nuestras y esto evidentemente quiere decir que lo que se acuerda queda siempre en entredicho", comentó.

En tanto, la directiva en pleno del PS se reúnió con la nueva mesa directiva de la DC encabezada por Fuad Chahín, justamente analizando la manera en cómo se entenderán ambos partidos del llamado eje histórico, aunque se expresó el malestar por este hecho a la directiva socialista.

Tras la cita, el presidente del PS, el senador Álvaro Elizalde, reafirmó que no hubo acuerdo como lo aseguran tanto la DC como el PPD.

"El Ministro de Justicia (Hernán Larraín) dijo claramente que el Gobierno no había negociado nombres y que solo había propuesto nombres. Si había un acuerdo posible era precisamente con el Ministro de Justicia y él mismo está señalando que no hubo ningún tipo de negociación", comentó.

Consultado respecto a si los parlamentarios de la DC y el PPD entendieron mal la postura socialista, Elizalde afirmó que "ayer hablé sobre esta materia y señalé con toda claridad que los senadores socialistas dijimos que en la reunión de almuerzo íbamos a definir al postura y finalmente hubo una posición unánime de no apoyar la candidatura de Ángela Vivanco".

La DC y el PPD anunciaron que se restarán del almuerzo que sostienen todos los martes en Valparaíso los partidos de la ex Nueva Mayoría como señal de molestia.

Al interior del PPD, su presidente Heraldo Muñoz también planteó reparos al nombre de Vivanco, pero aseguró en El Primer Café que los acuerdos son para cumplirlos.

"En este caso había un acuerdo, en términos éticos francamente no habría votado por esta persona, pero aquí la ética va acompañada de la política y los acuerdos, aquí no son solamente los aspectos éticos que son sumamente importantes (...) pero aquí hay un compromiso previo y los compromisos se cumplen", dijo el ex canciller.