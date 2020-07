Sin unanimidad, Comisión del Senado aprobó nominación del juez Mera a la Corte Suprema

Sin unanimidad, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó la carta del Gobierno para ascender a la Corte Suprema en reemplazo de Hugo Dolmestch, el ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Raúl Mera.

El magistrado enfrenta críticas por el fallo en el que absolvió a cuatro ex carabineros que en su momento fueron acusados de violar, torturar y asesinar a Cecilia Magni y Raúl Pellegrin en el caso Los Queñes, ocurrido en 1988.

En su exposición telemática ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Mera se refirió a la imparcialidad e independencia de los jueces y también explicó que desde su perspectiva no se pudo formar la convicción de la participación de los acusados en el caso de derechos humanos.

"No digo que ellos no hayan sido detenidos, no digo que no hayan sido asesinados, no digo que sí cruzaron el río y se ahogaron porque intentaron escapar, digo que a mí me basta la duda para tener que absolver. Eso fue lo que pasó específicamente en ese caso de Los Queñes. Ahora, se me reprocha haber dictado sentencia absolutoria como si lo hubiese hecho porque los acusados eran carabineros y no porque sencillamente el mérito de la causa no permitía condenar", expuso.

Mera añadió que "la absolución, estrictamente por motivos de prueba, fue confirmada por la Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema la mantuvo desechando el recurso de casación de la parte querellante".

Si bien los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Rodrigo Galilea (RN) y Ena von Baer (UDI) inclinaron la decisión de la Comisión de Constitución de que el juez cumple con los requisitos de idoneidad y experiencia para ascender a la Suprema y así se lo informará la instancia a la Sala, la decisión no fue unánime.

Pedro Araya (independiente) no lo respaldó, representando así la postura mayoritaria de su comité del PPD, y tampoco lo hizo Alfonso de Urresti (PS).

"Esto es algo que como senador socialista tiene tremendo impacto, porque no sólo se mantiene la impunidad, porque quienes hicieron esto (el caso Los Queñes) están hoy caminando de las calles gozando de la libertad, eso no me permite llegar a una convicción para proponer al ministro Mera para la Corte Suprema", dijo De Urresti.

Comisión de Constitución, aborda el oficio presidencial, mediante el cual se solicita nombrar en el cargo de Ministro de la Corte Suprema al Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Raúl Mera Muñoz.



Invitado: Ministro Raúl Mera.



Ministro Larraín rechaza críticas: "No es un juicio que tenga fundamentos ni piso suficiente"

Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, apuntó a que "se está haciendo un juicio muy lapidario respecto de un fallo en un caso en donde participaron nueve jueces y, por lo tanto, si por ese fallo en donde hubo siete opiniones similares en opinión de algunos sería un obstáculo que impediría que el ministro Raúl Mera integrara la Corte Suprema, por esas mismas razones no debieron haber sido ministros de la Corte Suprema Milton Juica, Lamberto Cisternas y Guillermo Silva".

"Y esa conclusión demuestra que no es un juicio que tenga fundamentos ni piso suficiente", remarcó.

Ahora, la Sala del Senado debe ratificar o rechazar la nominación de Mera: para llegar a la Suprema, requiere de 2/3 de los parlamentarios.

A Mera también se le cuestiona no haber acogido recursos de protección por las emisiones contaminantes en Quintero y Puchuncaví en 2019.