Vocero de la Corte Suprema: Dobra Lusic cumple con todos los requisitos para el cargo

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, defendió en Cooperativa la nominación de Dobra Lusic como nueva ministra, ya que "cumple con todos los requisitos", pese a los cuestionamientos dados a conocer durante las últimas jornadas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Cisternas descartó haber conocido sobre presuntas irregularidades en la designación de John Campos como notario, aseverando que "eso es algo que ocurre en las cortes (...) son cuestiones que nos llegan a la Suprema solo por la vía de alguna denuncia o algún reclamo".

Al ser consultado sobre si Lusic debe ser tomada en cuenta para el puesto, respondió que "yo entiendo que sí, porque su evaluación hasta ahora ha sido buena. Yo por ejemplo voté a favor de ella, de incluirla en la quina, porque los antecedentes que estaban disponibles permiten afirmarlo así. Yo he sido compañero de Sala con ella en la Corte de Apelaciones y creo que cumple con todos los requisitos para desempeñar ese cargo".

"Esto se debe ponderar con todos los antecedentes en la mano y yo aún no he tenido la oportunidad de hacerlo. Hasta ahora, yo la he visto desempeñarse como ministro de la Corte de Apelaciones y pienso que cumple con los requisitos para hacerlo, pensé también que cumple con los requisitos para ser ministro de la Corte Suprema", sentenció.

"Todavía lo pienso, porque ya voté y mantengo mi votación. Si tuviera que entrar de nuevo al proceso, tendría que hacer una calificación de los antecedentes que en ese minuto se tiene", destacó.

Cuestionamientos desde el mundo político

Sobre los cuestionamientos desde el mundo político, Cisternas apuntó que "lamentablemente todas estas cosas van poniendo inconvenientes en el camino, de eso no cabe duda".

El vocero del máximo tribunal remarcó que "todos hubiéramos deseado que nada hubiese ocurrido, pero estando frente a ese recurso presentado no hay otra alternativa que darle a trámite. Hay un daño objetivo, ciertamente ella está complicada, está complicado el Poder Judicial, no es una situación común y corriente".

Desde la oposición, el senador PPD Felipe Harboe comentó la petición de su partido para que el Gobierno reconsidere el nombramiento de Lusic, afirmando que "no soy yo quien para decir si es sostenible o no".

El parlamentario agregó que "hay que ser muy cuidadoso porque la ministra tiene una trayectoria y merece respeto, pero mi percepción es que la información que ha ido saliendo y se ha ido consolidando, y las opiniones propias de la Corte Suprema, a través de su vocero, hacen bastante compleja la nominación de la ministra Lusic".

Respecto a la petición del PPD, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sostuvo que "es una petición de una bancada o un partido y en eso se está dando cumplimiento completamente a la institucionalidad correspondiente. El Presidente ha hecho su planteamiento y es el Senado el que tiene el legítimo derecho para pronunciarse".

El plazo para votar el nombramiento de Lusic vence este jueves, por lo que se espera que a más tardar mañana miércoles el Senado tome una postura oficial. La ministra necesita dos tercios de apoyo (29 votos) para llegar al máximo tribunal.