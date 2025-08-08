Defensoría mantiene sumario contra defensor de Monsalve, pero desmiente acusación de querellante

La Defensoría Penal Pública (DPP) desmintió este jueves las acusaciones de María Elena Santibáñez -abogada querellante del caso Monsalve- contra el defensor del exsubsecretario, Víctor Providel, a quien sindicó de cooperar en delitos para desprestigiar la imagen de su representada; razón por la cual éste se encuentra bajo sumario.

Todo comenzó el jueves, cuando Santibáñez ingresó una denuncia en contra del defensor público por "cooperar activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad de nuestra representada, con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada".

"Esto tiene el único objetivo de desprestigiar su imagen y resulta particularmente grave, considerando la calidad de funcionario público" de Providel, achacó la abogada querellante.

Santibáñez, además, presentó un reclamo formal ante la Defensoría Penal Pública para que el defensor de Manuel Monsalve sea removido del caso. Asimismo, aseguró que se encuentra analizando futuras acciones penales.

DPP mantiene sumario, pero desmiente acusación

Tras la acusación, la DPP abrió de inmediato un sumario contra Providel. No obstante, si bien el proceso se encuentra en desarrollo, el organismo desmintió la acusación de Santibáñez y afirmó que los antecedentes que tienen "no condicen con lo que ella ha aseverado".

"De acuerdo con los antecedentes que nosotros contamos y que fueron expuestos directamente por el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y que entendemos son los mismos con los que cuenta la abogada querellante, María Elena Santibáñez, no se condicen con los que ella ha aseverado", dijo la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez.

"Vemos con preocupación que se hayan vertido graves acusaciones que afectan al ejercicio legal de la defensa y a la ética profesional que caracteriza a todos nuestros defensores públicos", lamentó.

El detalle de la denuncia

De acuerdo con La Tercera, la acción legal de Santibáñez sostiene que Providel facilitó contactos de periodistas al amigo de un sujeto uruguayo que está imputado de violación y abuso sexual contra la misma víctima de Monsalve.

El acusado es identificado como Fernando Silva Tagliabue (34), que tuvo una relación sentimental con la mujer en febrero de este año. Sin embargo, el vínculo terminó al poco andar a raíz de episodios de violencia.

El círculo de la denunciante afirma que parte de esa violencia incluía el intento de Silva y de su amigo -también imputado- de concurrir a medios de comunicación con la intención de ofrecer material audiovisual que atenta en contra de la víctima.

La familia de la afectada se enteró de esta acción, por lo que la informó al Ministerio Público. En consecuencia, el fiscal Francisco Jacir abrió una causa por amenazas y ordenó varias diligencias, como la incautación del teléfono celular de ambos imputados. Allí se detectaron conversaciones que habría tenido el amigo de Silva, referentes a su intención de ofrecer estos videos en medios de televisión.