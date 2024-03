Abogado del exdirector de la PDI afirmó que no apelarán a la prisión preventiva

Juan Carlos Manríquez, el abogado del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, informó este domingo que su cliente no apelará a la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago al argumentar que la libertad del imputado es un peligro para la sociedad y para el éxito de la indagatoria.

En conversación con "Estado Nacional" de TVN, el letrado explicó que la "instrucción que tengo de mi cliente, el señor Muñoz, es no gastar ningún minuto de energía en hacer perder tiempo a los tribunales, a la Fiscalía, a los órganos auxiliares de esta administración, en nada que no diga relación con el esclarecimiento directo, pronto y franco de estos hechos como a mí me lo pidieron".

"No vamos a gastar tiempo en revisiones de medidas cautelares por ahora. Instamos a que la Fiscalía haga todas las diligencias, nosotros vamos a seguir colaborando y reitero que la disposición del señor Muñoz es ir de frente, asumiendo lo que tiene que asumir, pero de ninguna manera adoptar responsabilidades ajenas, ni tampoco sacrificarse por otros", complementó el abogado.

En esa misma línea, Manríquez adelantó que "lo que él (Sergio Muñoz) va a hacer es preocuparse exclusivamente de su situación y, por tanto, nuestra posición frente al proceso es ir de frente, colaborando, pidiendo la mayor velocidad, porque creemos que la ciudadanía y Chile necesitan saber exactamente qué pasó, cómo pasó y por qué pasó".

LA "PEOR DECISIÓN DE SU VIDA"

El abogado también se refirió a las filtraciones realizadas por su cliente y, en ese sentido, señaló que se trata de "la peor decisión de su vida".

"Él perdió la dignidad del cargo, 36 años de carrera espectacular, el primer detective operativo de calle que llega a la primera magistratura de la PDI, precisamente por una comprensión errónea en un contexto en el cual alguien se le presenta y le dice 'yo soy el abogado personal del Presidente, yo estoy a cargo del Ministerio del Interior, cualquier cosa que necesite, usted me dice, yo voy a asumir la representación del señor (Héctor) Espinosa (exdirector de la institución que está formalizado por otro caso)", indicó Manríquez.

"Evidentemente, él tomó una decisión -en ese contexto- por una motivación errónea, con una finalidad errónea, que era tratando de que a la Presidencia de la República le fuera bien resolviendo sus problemas, donde estaba cuestionada la autoridad presidencial. A su turno, había una tormenta institucional con tres casos complejos al interior de la PDI, como el de (Valeria) Vivanco y otras personas que él le correspondía gestionar", argumentó el letrado.

"Él (Sergio Muñoz) entendió y consta en su declaración que es una lealtad completamente mal entendida y se equivocó en la forma, se equivocó en el fondo, hizo llegar información a quien no correspondía. Va a asumir esas consecuencias, pero actuó en la convicción de que lo estaba haciendo en un interés superior, aunque erróneo, y eso tiene una consideración además técnica", añadió.

Finalmente, el abogado de Sergio Muñoz abordó la información que fue entrega a Luis Hermosilla y enfatizó que "estamos hablando de diez develaciones que constituyen los tipos bases de violación de secreto, anticipación de noticias o documentos no publicables, pero ha quedado en evidencia que no hubo daño a esas investigaciones y eso también tiene una consideración".