Alusiones a Yasna Provoste alborotaron debate de acusación constitucional contra juez Ulloa

La sesión especial del Senado, destinada a fundamentar y votar la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, ha sido escenario de fuertes tensiones este lunes.

La sesión matutina debió ser suspendida temporalmente por alusiones del acusado y de uno de los acusadores a la senadora de Yasna Provoste (DC), lo que generó un abrupto quiebre en el desarrollo del debate.

Durante su intervención, el juez Ulloa se refirió a gestiones que realizó el año 2020, en el marco de una acusación constitucional que enfrentó la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso Ocampo. Dicho libelo avanzó en la Cámara de Diputados, pero fue rechazada por el Senado.

"Como ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, conocí a la honorable senadora, señora Provoste, y al honorable senador, señor (Rafael) Prohens, y en conversaciones informales, en el primer caso, le indiqué que a mi juicio la acusación no tenía fundamento", afirmó.

En su relato, dijo que le comentó la legisladora DC que "la señora (jueza) Silvana Donoso lo único que había hecho era aplicar la ley vigente al momento en que ella conoció las libertades condicionales".

La naturaleza de estas "conversaciones informales" se convirtió en un punto de fricción. El diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los parlamentarios que impulsa la acusación, cuestionó estas interacciones y la implicación de la senadora.

"(Luis) Hermosilla le dice: 'gracias por el apoyo a Silvana, Yasna Provoste cumplió'. Sería importante poder conocer cuántas de estas conversaciones informales más hay y si ha habido esas conversaciones informales en esta acusación", manifestó el parlamentario, insinuando una posible falta de transparencia.

Tras controversiales alusiones, el Senado acordó borrar del acta las menciones a Yasna Provoste en la sesión sobre la acusación a Ulloa. (FOTO: ATON)

El ambiente en la sala se intensificó, llevando al presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), a hacer un llamado al orden y a la conducta parlamentaria. En medio del acalorado intercambio, el legislador expresó: "Creo que hay que mantener las conductas parlamentarias, diputados, porque usted (Manouchehri) nombra a una senadora fuera de contexto (y eso) me parece una falta de respeto".

Ante las alusiones directas a la excandidata presidencial, el diputado Eric Aedo, también militante DC, solicitó que "las alusiones a la senadora Yasna Provoste sean retiradas de actas o de la transcripción, lo hago también en mi calidad de vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas".

La tensión escaló a nivel personal y tuvo consecuencias inmediatas. Por acuerdo de los comités del Senado, se decidió "borrar del acta la alusión del diputado Manouchehri a la senadora Provoste".

En medio de esta tensión, y pese a estar sentada a pocos metros de la ubicación del diputado, Provoste se levantó de su puesto para recriminarlo. Esta intervención del diputado será, además, puesta a disposición de la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

Cruce Espinoza – Manouchehri

En tanto, en un hecho que ocurrió mientras la sesión estaba suspendida, el senador Fidel Espinoza (PS) se acercó para recriminar a su correligionario de partido, el diputado Daniel Manouchehri.

Este último, sin embargo, respondió con una grave acusación, calificándolo de "corrupto", lo que provocó una fuerte discusión entre ambos.

El fuerte cruce entre Espinoza y Manouchehri en el Congreso. (FOTO: ATON)

Cabe recordar que Espinoza y Manouchehri arrastran una pugna política de larga data.

La segunda sesión especial continúa esta tarde con el trascendental proceso de votación de la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, en un clima de alta tensión política y personales.