Andrade pide que Piñera convoque acuerdo nacional por crisis de las instituciones

El ex timonel socialista Osvaldo Andrade sugirió este martes, en Cooperativa, la posibilidad de que el Presidente Sebastián Piñera convoque a un nuevo acuerdo nacional -como los que impulsó al inicio de su Gobierno- para abordar la crisis generalizada de las instituciones democráticas.

Al participar en El Primer Café, Andrade manifestó "preocupación" por el panorama de denuncias de corrupción al interior del Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y de Orden, el Ministerio Público y hasta las iglesias; escenario que sucede a otro periodo crítico para el sistema político por los casos de financiamiento ilegal.

"La sensación con la que uno queda es que los actores involucrados en este tipo de problemas han mostrado una tremenda capacidad para acentuar y perfeccionar las brutalidades que están haciendo", comentó.

"Esto del convenio de Ministerio Público con la Iglesia es un sinsentido... No encuentro calificativo que no sea una grosería (...) El viaje del Presidente con los hijos (a China), la situación del 'desastre de Rancagua'... Lo único que expresan es que se acentúa la deslegitimación, ante la ciudadanía, de las instituciones democráticas", dijo el ex líder de la Cámara de Diputados.

"Está en juego la institucionalidad democrática"

Por tal motivo, "yo esperaría que el Presidente de la República convocara al sistema político a enfrentar este problema, porque no es solamente la corrupción; es un problema de las instituciones democráticas: lo que está en juego aquí es la institucionalidad democrática", alertó Andrade.

El ex diputado argumentó que "la institucionalidad democrática hace sentido cuando la ciudadanía le reconoce legitimidad, y lo que está pasando en este país es que la ciudadanía le está quitando legitimidad a las instituciones (...) Entonces, o se le enfrenta y se le pone un alto, o el proceso de deslegitimación de la institucionalidad democrática se sigue acentuando y las salidas van a ser autoritarias: la gallada va a empezar a echar de menos..."

"A alguien que lo resuelva de una", interrumpió Alberto Mayol, otro de los panelistas de El Primer Café.

"Exactamente", prosiguió Andrade: "Y eso se llama salida autoritaria, como hemos conocido cercanamente; no hay que ir muy lejos, y eso a mí me preocupa. Creo que la primera autoridad del país –sin perjuicio de que está bien que aparezca con el tema de los migrantes, con los temas de seguridad- debería convocarnos... Para esto valdría la pena un gran acuerdo, que los actores se pusieran de acuerdo en una lógica rápida, consensuada, porque es muy grave lo que nos está pasando", insistió.

"Yo creo que si el Gobierno quisiera hacer algo interesante, particularmente el Presidente, con su legitimidad –él también es una institución- debería convocar al sistema político, los (distintos) actores, al presidente de la Corte Suprema, los presidentes de la Cámara y el Senado; actores sociales, dirigentes y hacernos cargo del problema en su magnitud, porque, de no ser así, y esperar que cada institución reaccione y enfrente los problemas, lo que estamos haciendo es que las instituciones –en esta angustia- en vez de reaccionar positivamente, incrementan los errores... Quiero ser cuidadoso con el lenguaje, porque en mi pueblo lo dicen de otra manera", sentenció con sorna.

Llamado a la reflexión

La sugerencia de Andrade fue compartida por el democratacristiano Gonzalo Duarte: "Efectivamente, lo que plantea Osvaldo es algo que debería movernos a reflexión a todos: no cabe duda que siempre en la historia de nuestro país ha habido instituciones que constituían anclas, que daban solidez a los procesos institucionales, y hoy día lo que vemos es una crisis en todas esas instituciones", incluidos "los tres poderes del Estado", señaló el ex alcalde.

"El conjunto de errores sucesivos, cometidos a lo largo del tiempo, van llevando a debilitar la institución de la Presidencia de la República", ejemplificó: "Yo me crié con la frase de 'son los ministros los malos, pero el Presidente es bueno', y era como una consigna de la sociedad chilena", que hoy ha desaparecido, apuntó.

La idea de Andrade no fue desestimada por el ex ministro de Justicia Teodoro Ribera (RN), quien, sin embargo, matizó la reflexión sobre las causas del actual escenario.