Arica: Operativo anticorrupción dejó 10 detenidos, incluidos cinco funcionarios públicos

Un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público en Arica y Parinacota culminó este miércoles con la detención de 10 personas, entre ellos, cinco funcionarios públicos, en el marco de una investigación por delitos de corrupción.

Las diligencias se realizaron en las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales y la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Arica.

Según el fiscal regional, Mario Carrera, se trata de una investigación que se ha extendido por casi tres años.

Las autoridades solicitaron al tribunal de garantía las órdenes de allanamiento para ingresar a los servicios públicos, así como a diversos domicilios.

Entre los detenidos, se encuentran cuatro funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales, dos exfuncionarios de la misma repartición, un funcionario de la Dirección de Obras Municipales y tres particulares.

AHORA🔴 A diez aumentan los detenidos tras allanamientos de @Fiscalia_Arica y @PDI_Arica en dependencias de @AricaBBNN y otros domicilios particulares en Arica: todos serán formalizados por delitos de corrupción @Cooperativa https://t.co/NdgogReMxN pic.twitter.com/UkFfhy9zwp — Hans Gotterbarm (@hansgotterbarm) September 3, 2025

"Se dieron curso a 10 órdenes de detención por los delitos de lavado de activos, por falsificación, entre otros delitos de corrupción", puntualizó el jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Arica, subprefecto Marcelo García.

La autoridad policial destacó que el operativo se realizó en conjunto con la Bridec de la Región Metropolitana, ya que uno de los imputados fue localizado en Santiago.

Los 10 arrestados serán formalizados mañana, jueves, en el Juzgado de Garantía de Arica por su presunta implicación en los delitos.