Boric por caso convenios: "Donde haya responsabilidad política la voy a hacer valer"

El Presidente Gabriel Boric afirmó que quienes estén involucrados en "actos de fraude al Fisco, de conflicto de intereses" respecto al caso de los convenios suscritos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, que involucra a Revolución Democrática, "tienen que responder ante la Justicia, y en los casos en donde haya responsabilidad política, yo personalmente la voy a hacer valer".

El Mandatario volvió a referirse a este escándalo político y expresó que "el caso de Democracia Viva es inaceptable, una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia, yo creo que por ahí no hay por dónde que eso no siga pasando".

"Casos de estas características no estamos exentos de que sucedan, la diferencia va a estar marcada por la reacción que tengamos; no tener un doble estándar en esto, no titubear, no hacer defensas corporativas de nadie ni tratar de hacer protecciones porque este es cercano a mí o es cercano a otra persona", recalcó el Jefe de Estado.

Y en esta línea, el Presidente Boric apuntó que "quienes estén involucrados en actos de fraude al Fisco, de conflicto de intereses, tienen que responder ante la Justicia, y en los casos en donde haya responsabilidad política, yo personalmente voy a hacer valer esa responsabilidad política".

Este martes el presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre acudió hasta el Centro de Justicia para presentar una querella contra quienes resulten responsables, mientras que el ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, viajó hasta Antofagasta para entregar más antecedentes a la Fiscalía Regional, que está investigando el caso.

En otra arista, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, se ha visto salpicada por esta polémica, ya que figura en el primer directorio de Democracia Viva, aunque asegura que nunca participó. Hoy se descubrió que el representante legal de la fundación, Daniel Andrade -expareja de Catalina Pérez-, en noviembre del 2021 emitió una boleta por casi cuatro millones de pesos a la campaña senatorial de Dresdner.

Sobre eso se refirió la autoridad regional, quien hoy participó en una actividad junto al Presidente Boric: "Analicemos las cosas en su justa medida. Lo que se ha levantado no tiene nada que ver con lo que ha pasado en la Región de Antofagasta. Somos compañeros de partido (con Andrade) y desde luego que hemos trabajado juntos como compañeros de partido en distintas cosas".

La delegada indicó que Andrade "prestó una asesoría para mi campaña, comunicacional política; fueron presenciales y remotas".