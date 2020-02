Bruno Fulgeri fustigó declaraciones de Hasbún en su contra: "No soy corrupto, ni he sido corrupto"

El empresario Bruno Fulgeri salió al paso de las declaraciones del ex diputado Gustavo Hasbún, en el marco del caso de cohecho y tráfico de influencias en contratos del Ministerio de Obras Públicas en el que, presuntamente, está involucrado el ex parlamentario, y donde también surgió el nombre del actual ministro de Economía, Lucas Palacios.

En entrevista a El Mercurio el ex parlamentario criticó duramente a Fulgeri, asegurando que "es una persona que ha reconocido el pago de coimas. Es una persona que es corrupta".

El empresario respondió y señaló que "quiero pensar de que es una estrategia que eé tiene que tener, que tiene que tratar de defenderse frente a los errores que cometió".

Fulgeri además descarta que el audio -en poder de la Fiscalía- en donde aparece involucrado Hasbún, se haya tratado de una asesoría: "Yo nunca he pedido una asesoría, nunca he buscado una asesoría, no me interesa una asesoría, y, si hay que buscar una, nunca lo hubiese pensando en Gustavo. No soy corrupto, ni he sido corrupto, tampoco lo voy a ser", afirmó.

Se espera que el ministro de Economía, Lucas Palacios, viaje este lunes a La Araucanía para declarar en calidad de testigo, debido a que el hecho ocurrió cuando el desempeñaba el cargo de subsecretario en la cartera de Obras Públicas.